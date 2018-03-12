Новый церковный скандал в Запорожье: священника выгнали из храма из-за молитв за победу ВСУ

Также он не упоминал в богослужениях одиозного главу РПЦ Кирилла.

В Запорожье священника Московского патриархата - Игоря Савву - лишили прихода из-за проукраинской позиции.

По словам верующих, отец Игорь, в частности, молился за победу ВСУ и отказывался упоминать в богослужениях российского патриарха Кирилла. Об этом сообщает ТСН. Ранок.

"Если на Украину напали, то это зло, и церковь не может быть в стороне от этого зла, она должна высказать свое мнение. Поэтому, наверное, это самая главная тема, за которую высказывались к нам претензии, ко мне лично", - заявил священник.

Читайте также"Намолил": журналисты нашли у настоятеля Десятинного монастыря Porsche и две квартиры в Киеве (фото, видео)О наказании батюшки неоднократно предупреждали, а 11 марта сообщили – служить в храме он больше не будет. Представители епархии пришли в церковь в сопровождении парней. Те покинули храм только после вызова полиции.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, который приехал на место, общаться с верующими отказался. Не стал он говорить и с корреспондентами ТСН.

В храме теперь будет править другой священник, которого пришлет Московский патриархат. Часть верующих заявила, что будет искать другое место для молитв, поскольку у них патриотическая позиция.

Как сообщалось, 31 декабря 2017 в Запорожье 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна на 8-м этаже дома. В тот момент из подъезда выходили отец с двухлетним сыном. Самоубийца упал прямо на мальчика. Спасти малыша медики не смогли.

Проститься с ребенком пришли десятки людей, но священник, которого пригласила ритуальная служба, отказался отпевать погибшего. Об этом он сообщил родителям прямо перед погребением - когда узнал, что ребенка крестили в церкви УПЦ Киевского патриархата. Ребенка же отпели. Священник УПЦ КП, которого успели найти родители, приехал на похороны с другого конца города.

После этого неравнодушные граждане приносили в храмы УПЦ МП куклы в знак солидарности с родителями ребенка, которого отказался отпевать священник.