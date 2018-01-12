"За это Бог карает, понимаете?": скандальный священник из Запорожья объяснил отказ отпевать ребенка

В Запорожье священник УПЦ МП Евгений Молчанов, отказавшийся отпевать трагически погибшего ребенка, настаивает на своей правоте. Он заявил, что "поступил абсолютно правильно".

"Ребенок был крещен в церкви, крещение в которой недействительно. Эту церковь не признает весь православный мир", - заявил священнослужитель в интервью "Фактам".

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Он уверяет, что данная ситуация - не политический момент, а церковный.

"Конечно, мне было ее жаль (мать погибшего ребенка, которая на коленях просила отпеть его, - УНИАН.)! Я уже несколько дней пью успокоительное, живу на лекарствах. Она падала на колени, это ужасно… Я еле сдержался, чтобы самому не стать перед ней на колени. Но есть моменты, которые я не имею права не замечать. За это Бог карает, понимаете?", - отстаивает свою точку зрения священник УПЦ МП.

Молчанов также считает Киевский патриархат "лжецерковью" и уверяет, что крещенные этими богослужителями дети погибают.

"К сожалению, не первый раз сталкиваюсь с тем, что люди крестят детей в Киевском патриархате — и после этого дети погибают. Ко мне приходят люди, крестившие детей в лжецеркви, и говорят: "Повели ребенка к бабке, а она сказала, что ребенок не крещен". Даже ведьмы признают, что такие дети некрещеные, понимаете?", - добавил священнослужитель.

Как сообщалось, 31 декабря 2017 в Запорожье 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна на 8-м этаже дома. В тот момент из подъезда выходили отец с двухлетним сыном. Самоубийца упал прямо на мальчика. Спасти малыша медики не смогли.

Проститься с ребенком пришли десятки людей, но священник, которого пригласила ритуальная служба, отказался отпевать погибшего. Об этом он сообщил родителям прямо перед погребением - когда узнал, что ребенка крестили в церкви УПЦ Киевского патриархата. Ребенка же отпели. Священник УПЦ КП, которого успели найти родители, приехал на похороны с другого конца города.

После этого неравнодушные граждане приносили в храмы УПЦ МП куклы в знак солидарности с родителями ребенка, которого отказался отпевать священник.

6 января в Запорожье неизвестные в масках неподалеку от храма УПЦ МП избили участника АТО, который принес куклу.

По данным СМИ, общественные активисты обвинили в избиении участника АТО членов организации «Радомир», которые фактически осуществляют охранные функции на массовых мероприятиях УПЦ МП в Запорожье.

Полиция начала уголовное производство по факту избиения военнослужащего.