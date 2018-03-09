В Днепре отметили годовщину со дня рождения Шевченко (фото)

У памятника Кобзарю провели поэтический марафон Shevchenko Dnipro Fest.

9 марта у памятника молодому Тарасу Шевченко в Днепре состоялось торжество по случаю 204-й годовщины со дня рождения Кобзаря.

Как сообщает интернет-издание sobitie.com.ua, жители города возложили к монументу цветы.

У памятника Кобзарю провели поэтический марафон Shevchenko Dnipro Fest. Во время марафона играла украинская музыка, в исполнении поэтов и талантливых детей звучали стихи и отрывки из произведений украинского классика, а также стихотворения, посвященные Кобзарю.

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Также звучали произведения Шевченко в переводе на иностранные языки.

«Я читала стихотворение Тараса Григорьевича Шевченко, посвященное Маркевичу. В «Кобзаре» мне очень понравился именно этот стих, пришелся по душе. Произведения Шевченко имеют очень глубокий смысл. Он боролся за Украину, за то, чтобы она была независимой. Шевченко верил и добивался этого», - отметила Анастасия Рябченко,ученица школы № 36, пишет gorsovet.com.ua.

Годовщину Великого Кобзаря отмечают по всей области.