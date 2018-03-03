Из более чем сотни задержанных под Радой админпротоколы составили лишь на четверых – полиция

Еще с восемью лицами общаются правоохранители, остальных отпустили.

На четверых из 111 задержанных возле палаточного городка под Верховной Радой составлены административные протоколы. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте такжеСнос палаток под Радой: в МВД сообщили о семи пострадавших полицейских«Всего доставили 111 человек. Начато уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины и на четверых человек составлены административные протоколы. В настоящее время в управлениях полиции находятся восемь человек, всех остальных опросили и отпустили», - сказал Крищенко.

В полиции отметили, что следственные действия возле ВР проходили в рамках расследования нескольких уголовных производств.

Всего в ходе обыска изъяли два предмета, похожих на гранаты Ф1 (вероятно, страйкбольные), 9 - РГД-5, похожих на боевые (будет назначена экспертиза), запалы, дымовые мины и шашки, ножи, бутылки с зажигательной смесью, оснащенные пиротехническими изделиями для разрыва, дубинки, телескопические дубинки, металлические палки, приспособленные для нанесения телесных повреждений.

По словам Крищенко, в больничные учреждения обратились 13 человек, находившихся в палаточном городке, и семь сотрудников полиции. «Информации о том, что кто-то получил тяжкие повреждения, в настоящее время у полиции нет. Всем оказана медицинская помощь», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля возле ВР произошли столкновения между правоохранителями и митингующими, в результате которых пострадали 14 правоохранителей. Участники митинга принесли под стены здания покрышки и хотели их поджечь. Работники полиции пытались пресечь их действия, однако активисты начали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей. Были задержаны 9 нарушителей правопорядка.