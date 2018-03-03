Штурм под Радой: 11 митингующих в больнице, одного оперируют

У всех выявлены травмы головы, множественные переломы рук и ног.

В движении «Освобождение» заявляют об отправке в больницы 11 их активистов во время сегодняшнего штурма правоохранителями палаточного городка возле Верховной Рады Украины.

Об этом движение сообщает на своей странице в Facebook.

«Пока известно об одиннадцати наших активистах, которых после штурма палаточного городка на Грушевского доставили в больницы Киева. У всех выявлены травмы головы, множественные переломы рук и ног. А у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние», - говорится в сообщении.

Читайте такжеДым, кровь и толпы правоохранителей: как разогнали палаточный городок под Радой (фоторепортаж)Так, согласно информации движения «Освобождение», в городской клинической больнице Киева №17 (пер. Лабораторный, 20) находятся 10 активистов, в том числе, шесть участников боевых действий Юрий Дикий (позывной "Дикий"), Никита Кашницкий (позывной "Мачете"), Александр Серов (позывной "Мак"), Юрий Маркевич (позывной "Мазур"), Виталий Заверуха (позывной "Медляк"), Евгений Русин (позывной "Мародер"), Иван Украинец, Владимир Николаец, Павел Реутов и Олег Покляцкий.

Отмечается, что одного активиста - Ореста Слободяна (позывной "Орест") - медики забрали на операцию в Александровскую клиническую больницу (ул. Шелковичная, 39/1).

Как сообщал УНИАН, сегодня полиция очистила палаточный городок под Верховной Радой и задержала 50 его жителей. По словам заместителя председателя Нацполиции - начальника полиции Киева Андрея Крищенко, следственные действия в палаточном городке проводятся относительно событий 27 февраля, когда пострадали 14 правоохранителей.

В Нацполиции заявили, что во время проведения следственных действий возле Верховной Рады правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин, а также задержали более сотни человек, которые оказывали сопротивление полиции.

Читайте такжеТехника вывозит конструкции палаточного городка возле Верховной Рады (фоторепортаж)Напомним, что 27 февраля возле ВР произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Участники митинга принесли под стены здания покрышки и хотели их поджечь. Работники полиции пытались пресечь их действия, однако активисты начали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей. Были задержаны 9 нарушителей правопорядка.

*** Движение «Освобождение» является одним из организаторов палаточного городка под Верховной Радой, который расположился в центре Киева с 17 октября 2017 года, после объявления о начале всеукраинской акции в поддержку масштабной политической реформы.