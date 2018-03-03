Техника вывозит конструкции палаточного городка возле Верховной Рады (фоторепортаж)

Работа по разбору конструкций городка продолжается.

Грузовики и трактор вывозят конструкции снесенного палаточного городка возле Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за последние 10 минут с территории на проезжей части улицы Грушевского выехали два заполненных досками и другими элементами конструкций грузовика, а также один трактор.

Читайте такжеВ результате стычек под Радой пострадали 6 протестующих и четверо полицейскихРаботы по разбору палаточного городка продолжаются, на территорию заезжает еще один грузовик.

Из-за большого количества снега на дороге ему трудно проехать, поэтому автомобиль толкают правоохранители.