Техника вывозит конструкции палаточного городка возле Верховной Рады (фоторепортаж)

11:43, 03 марта 2018
Общество
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Грузовики и трактор вывозят конструкции снесенного палаточного городка возле Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за последние 10 минут с территории на проезжей части улицы Грушевского выехали два заполненных досками и другими элементами конструкций грузовика, а также один трактор.

Читайте такжеВ результате стычек под Радой пострадали 6 протестующих и четверо полицейскихРаботы по разбору палаточного городка продолжаются, на территорию заезжает еще один грузовик.

Из-за большого количества снега на дороге ему трудно проехать, поэтому автомобиль толкают правоохранители.

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Новость в сюжете: Снос палаточного городка под Радой
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