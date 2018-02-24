В Одессе задержали пьяного охранника, который ехал на  автомобиле с включенной сиреной

По информации правоохранителей, в салоне легковушки находилась также оружие - пистолет и карабин.

В Одессе сегодня патрульные задержали охранника, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде. Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, в субботу днем во время отработки территории города, на улице Инглези сотрудники патрульной полиция остановили автомобиль ВАЗ-2107, который двигался с включенным специальным звуковым сигнальным устройством транспорта экстренных служб.

Читайте такжеВ Одессе телефонный террорист помешал акции по случаю 100-летия советской армииПри проверке соответствующих документов полицейские заметили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Проверка на алкотестере подтвердила его нетрезвое состояние - 2,18 промилле.

Также установили, что охранное агентство, которое владеет автомобилем, не имеет никакого разрешения на установку и использование на своем транспорте специальных сигналов.

«К тому же, в салоне легковушки находилась оружие - пистолет и карабин. Хотя на ношение таких предметов у сотрудника есть разрешительная документация, однако наличие их в нетрезвого мужчину могла иметь печальные последствия», - сообщили в пресс-службе.

Патрульные составили на 27-летнего нарушителя административные материалы по статьям КоАП - 130 (управление транспортом в состоянии опьянения) и 122-5 (нарушение требований законодательства по установлению и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств).

Незаконное устройство демонтировали и изъяли. Автомобиль задержали и поместили на штрафплощадку.

На место происшествия вызвали представителей частного агентства для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.