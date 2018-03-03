Стычки под Радой: в полиции более 100 человек, в палаточном городке нашли 10 гранат и коктейли Молотова (фоторепотаж)

Во время осмотра найдено более 10 предметов похожих на боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, бутылки с зажигательной смесью, металлические палки.

Вследствие столкновений между правоохранителями и протестующими возле здания Верховной Рады полиция задержала, а также пригласила для дачи объяснений более 100 человек.

Об этом в Facebook написал советник главы МВД Зорян Шкиряк. Также, по его словам, во временных помещениях и в зоне проживания протестующих, полиция изъяла еще девять, вероятно, боевых гранат РГД-5 с запалами.

"Сейчас ситуация в центре Киева спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов. Сейчас продолжают работать следователи, осуществляя документирование преступных действий. О проведении правоохранительных мероприятий жителям лагеря было сообщено заранее. Препятствование следственным действиям - это уголовное правонарушение, которое предусматривает строгую ответственность", - написал Шкиряк.

По словам советника Авакова, во время осмотра найдено более 10 предметов похожих на боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, бутылки с зажигательной смесью, металлические палки ( вероятно для нападения на полицейских), ножи и прочее.

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"Будут проведены соответствующие экспертизы для выяснения всех обстоятельств и установлено происхождение этих предметов. Сейчас задержан, а также приглашен для дачи объяснений 101 человек. Среди пострадавших четверо правоохранителей и несколько активистов. Им оказана необходимая помощь", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня полиция очистила палаточный городок под Верховной Радой и задержала 50 его жителей. По словам заместителя председателя Нацполиции - начальника полиции Киева Андрея Крищенко, следственные действия в палаточном городке проводятся по событиям 27 февраля, когда пострадали 14 стражей порядка.

27 февраля возле ВР произошли произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Участники митинга принесли под стены здания покрышки и хотели их поджечь. Сотрудники полиции пытались пресечь их действия, однако участники акции начали бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей. В результате столкновений пострадали 14 стражей порядка. Также было задержано 9 нарушителей правопорядка.