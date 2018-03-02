В Командовании Воздушных сил ВСУ исчез засекреченный документ

По информации СМИ, речь идет о совместном приказе Минобороны и Генштаба, который касается порядка проведения мобилизационной готовности.

В Командовании Воздушных сил ВСУ проводится служебное расследование по факту исчезновения документа с грифом секретности.

Читайте такжеВ ВСУ рассказали об обнаружении проблем с питанием в одной из воинских частейСоответствующее заявление обнародовано в сообщении пресс-центра Командования Воздушных сил в Facebook.

«Информация, которая изложена на некоторых ресурсах в сети Интернет в отношении утраченного документа с грифом секретности подтверждается. По факту отсутствия указанного документа в Командовании Воздушных Сил проводится служебное расследование», - указано в сообщении.

Как сообщает «Украинская правда», информация об утрате документа содержится в определении Винницкого городского суда от 20 февраля. В документе отмечается, что Следственный отдел УСБУ в Винницкой области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по №22018020000000005 от 12.02.2018, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 422 УК Украины - по факту потери материального носителя секретной информации.

Речь идет о совместном приказе Минобороны и Генерального штаба ВСУ от 10.03.2017 № 1т/05 "Об утверждении временной инструкции о порядке проведения боевой, мобилизационной готовности, готовности к выполнению функциональных задач в военных организационных структурах Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины в особый период".

Сообщается, что отсутствие документа было обнаружено 7 февраля, в результате общей проверки наличия секретных документов, дел и иных материальных носителей секретной информации по 2017 год в режимно-секретном отделе управления защиты информации Командования Воздушных сил ВСУ.

Как сообщал УНИАН, Соломенский райсуд Киева признал виновным в государственной измене женщину-военнослужащего Нацгвардии, обвиненную в сотрудничестве с РФ, и приговорил ее к четырем годам лишения свободы. По информации СБ, задержанная передала россиянам информацию из значительного объема документов, в том числе с ограниченным доступом.