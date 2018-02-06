Разоблаченную в сотрудничестве с РФ военнослужащую Нацгвардии приговорили к 4 годам заключения

Во время досудебного следствия женщина полностью раскаялась в своих действиях и оказала содействие следствию.

Соломенский райсуд Киева признал виновной в государственной измене женщину-военнослужащую Нацгвардии, обвиненную в сотрудничестве с РФ, и приговорил ее к четырем годам лишения свободы.

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«Сотрудники СБ Украины задокументировали, что женщина собирала и передавала спецслужбам РФ сведения, составляющие государственную тайну. Военнослужащей были отработаны разведывательные задачи, разработаны способы передачи информации электронным каналом связи, осуществлен инструктаж для соблюдения мер конспирации. Для экстренного выхода на связь с кураторами ей предоставили адрес электронной почты и номер российского мобильного оператора», - указано в сообщении.

Отмечается, что во время досудебного следствия женщина полностью раскаявшейся в действиях в ущерб национальным интересам Украины и оказала полное содействие следствию.

Напомним, 11 октября сотрудники СБУ задержали женщину-военнослужащего Национальной гвардии Украины, которая работала на Российскую Федерацию. По информации СБ, задержанная передала россиянам информацию из значительного объема документов, в том числе с ограниченным доступом.