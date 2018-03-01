"Титушку" Крысина, который добивал журналиста Веремия, приведут в суд принудительно

Также суд вынес решение о принудительном приводе Крысина на следующее заседание.

Апелляционный суд Киева до 19 марта отложил рассмотрение жалобы на приговор «титушке» Юрию Крысину, осужденному условно за причастность к убийству в 2014 году журналиста Вячеслава Веремея.

Читайте такжеСуд засекретил текст приговора Крысину в деле об убийстве ВеремияКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил председательствующий по делу судья Николай Ященко, обязав полицию принудительно привести Крысина в суд.

«Ходатайство прокурора удовлетворить, применить к обвиняемому Крысину Юрию Валерьевичу ... привод в судебное заседание на 19 марта 2018 года в 14.00 в помещение Апелляционного суда города Киева», - сказал он.

Выполнение постановления о принудительном приводе Крысина на заседание суд возложил на Главное управление Нацполиции в Киеве.

Решение о принудительном приводе Крысина суд принял в связи с тем, что участие «титушки» в рассмотрении жалобы является обязательным, а также из-за не предоставления Крысиным информации о своей болезни, из-за которой он просил перенести заседание. (Ранее судья Ященко сообщил, что в 10.15 на его имя по почте поступила телефонограмма с просьбой перенести рассмотрение жалобы на приговор «титушке» на другую дату «в связи с болезнью Крысина» - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 февраля 2014 года на углу улиц Владимирская и Большая Житомирская в центре Киева «титушки» убили журналиста Веремея. Сначала его сильно избили, а затем выстрелили в спину.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремея является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков «ДНР» и был убит в Горловке в июле 2015 года.

22 декабря 2017 года «титушке» Крысину, который добивал битой раненого журналиста, судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на два года. Таким образом, если в течение двух лет Крысин не совершит уголовных преступлений, он будет освобожден от отбывания наказания в местах лишения свободы.

26 февраля журналист Богдан Кутепов на своей странице в Facebook сообщил, что Крысин в связи с рассмотрением апелляции на приговор скрылся в детском отделении Института сердца, где активисты облили его зеленкой.