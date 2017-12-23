В ОБСЕ обеспокоены условным приговором по делу об убийстве журналиста Веремия

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность условным приговором по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

Читайте также"Титушку" Крысина, который добивал раненого журналиста Веремия, суд отпустил на волю«Более чем через три года после убийства Вячеслава Веремия виновные в этом ужасном деле до сих пор не полностью привлечены к ответственности. Хотя я приветствую осуждение одного из главных нападавших и организаторов нападения, я серьезно обеспокоен таким обвинением и приговором, который сузил пространство справедливости по отношению к семье журналиста», – сказал Арлем Дезир.

Кроме того, представитель ОБСЕ призвал власти в Украине к эффективному расследованию всех случаев гибели журналистов.

«Я призываю власти в полной мере и эффективно расследовать все случаи смертей журналистов в Украине и мобилизовать все усилия для прекращения безнаказанности в отношении таких преступлений», – добавил Дезир.

22 декабря по статье за «хулиганство» был приговорен к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года Юрий Крысин, обвиняемый по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во времена Евромайдана. Прокуратура просила суд о 6-летнем тюремном заключении для Крысина, и после оглашения приговора заявили о намерении его обжаловать. Крысин в суде признал себя виновным в хулиганстве.

Как сообщал УНИАН, журналиста газеты «Вести» убили в Киеве ночью 19 февраля 2014 года. Вячеслав Веремий вместе с коллегой на автомобиле возвращался после работы на Майдане, где выполнял редакционное задание. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в Киеве на такси, в котором они ехали, напали неизвестные с бейсбольными битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках. Журналист скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот.