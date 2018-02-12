Глава Житомирской ОГА Гундич провел встречу с послом Индии по налаживанию сотрудничества

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Украине Манодж Кумар Бхарти предложил сотрудничество Индии и Житомирщине в сфере сельского и лесного хозяйства, медицины и кинематографии.

Сегодня председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич провел встречу с послом Индии относительно налаживания сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

"Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Украине Манодж Кумар Бхарти пообщались по налаживанию сотрудничества между житомирской областью и Индией",- сказано в сообщении.

«Это первый за времена независимой Украины визит Посла Индии на Житомирщину. И это странно, потому что мы экспортируем в Индию зерно, соль, древесину, бумагу, а импортируем керамические изделия и хлопок. Уверен, что именно после вашего визита наше сотрудничество усилится и даст возможность бизнес кругам работать по разным направлениям. Кроме керамических изделий и хлопка, наша область интересна различными отраслями, такими как сельскохозяйственная, лесоперерабатывающая и каменевидобувна. Именно эти отрасли могут заинтересовать ваших представителей бизнеса», – сказал Гундич.

Руководитель области добавил, что в 2017 году к нам поступили инвестиции из 50 стран мира, а это говорит о том, что Житомирщина открыта для инвесторов и будет с ними работать и максимально помогать.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Украине Манодж Кумар Бхарти в свою очередь предложил сотрудничество Индии и Житомирщине в сфере сельскохозяйственного хозяйства, лесохозяйственного, каменевидобування, медицины и кинематографии. Также он предложил провести на Житомирщине дни индийского кино, где покажут 3-5 фильмов, которые дублированы на украинском.

Программе пребывания Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в Украине на Житомирщине предусмотрены знакомства с предприятиями области и высшими учебными заведениями.