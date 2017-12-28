"Не мог выйти за пределы обвинения": судья объяснил, почему отпустил "титушку" Крысина

Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник заявил, что назначил условное наказание подозреваемому в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысину, потому что действовал в пределах предъявленного обвинения.

Об этом он заявил 28 декабря, отвечая на вопрос Громадського.

"О том, что Крысин собирал людей в обвинении не указано. Я не могу выйти за пределы предъявленного обвинения", - сказал судья.

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Как отмечает "Громадське", Юрия Крысина зафиксировали на видео, когда он в ночь на 19 февраля 2014 года добивал палкой раненого журналиста Вячеслава Веремия. Крысин подтвердил, что бил журналиста. Также Крысин подтвердил, что собирал людей, которые нападали на участников Евромайдана.

"Это он в своих показаниях говорил, что организовывал и собирал людей. Но в обвинении этого нет. Также нет и статьи об умышленном убийстве или покушение на умышленное убийство. В обвинении было лишь хулиганство и легкие телесные", - сказал судья Линник.

Он добавил, что считает условный срок Крысину справедливым. "Да, по моему мнению, это решение абсолютно справедливое", - подытожил Линник.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря судья Линник приговорил к условному сроку наказания "титушку" Юрия Крысина, причастного к убийству журналиста Вячеслава Веремия в Киеве в феврале 2014 года.

В частности, Крысину, который добивал битой раненного журналиста, Линник вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на два года. Таким образом, если в течение двух лет Крысин не совершит уголовных преступлений, он будет освобожден от отбывания наказания в местах лишения свободы.