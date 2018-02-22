В ВСУ рассказали об обнаружении проблем с питанием в одной из воинских частей

Комиссия вышестоящего органа военного управления выявила ряд недостатков в системе питания одной из воинских частей.

В пресс-службе оперативного командования «Юг» Вооруженных Сил Украины сообщили об устранении недостатков в организации питания военнослужащих по результатам работы комиссии вышестоящего органа военного управления.

Как говорится в сообщении ОК «Юг» в Facebook, по факту обнаружения недостатков в системе питания назначены служебные расследования.

«Информацию об обнаружении в одной из воинских частей оперативного командования “Юг” фактов ненадлежащей организации питания военнослужащих, нарушении правил хранения продуктов питания и их качества проверила комиссия вышестоящего органа военного управления. В ходе работы комиссии выявлен ряд недостатков, большая часть которых устранена на месте. По результатам работы комиссии составлен соответствующий акт, организовано устранение недостатков и назначены служебные расследования. Комплексный подход к решению проблемных вопросов дал положительный результат», – сообщили в ВСУ.

Ранее в СМИ время от времени появлялись сообщения о некачественном питании украинских военных в разных частях.

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На фоне этой информации представители власти заявляют о намерениях решить системную проблему.

В частности, советник президента и министра обороны Юрий Бирюков в конце 2017 года сообщал о планах перевести 89 воинских частей в 2018 году на новую систему питания.

Министерство обороны начало проводить работу по внесению изменений в договоры с поставщиками продуктов питания.

По информации Администрации президента, с 2017 года количество рационов в солдатском сухом пайке составляет 7 видов, а на новую систему питания было переведено 10 тыс. военных.