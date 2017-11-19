Каша с тараканами: питание курсантов Харьковского университета Воздушных сил проверит комиссия

В Харькове создали комиссию, которая проверяет питание курсантов в Национальном университете Воздушных сил (ХНУВС) имени Ивана Кожедуба. Об этом сообщается на странице военного вуза в Facebook.

«В социальной сети обнародована информация о выявлении представителями военной прокуратуры Харьковского гарнизона нарушений в организации питания в столовой университета. Указанная информация проверяется комиссией университета и логистики Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. О результатах будет сообщено по завершению проверки», - говорится в сообщении.

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В командовании университета заявляют, что жалоб и заявлений в адрес администрации вуза, фирмы, оказывающей услуги по питанию, не поступало, соответствующих записей в книгах контроля качества пищи нет.

«Ранее военной прокуратурой были выявлены недостатки в нарушение санитарно-эпидемиологических норм в столовой ХНУВС (наличие тараканов). Все недостатки были устранены, о чем свидетельствуют соответствующие документы», - подчеркнули в университете.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в Харькове по подозрению в растрате 2,4 млн грн задержали командующего ХНУВС Андрея Алимпиева.

18 ноября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подтвердил задержание Алимпиева. По его словам, качество питания курсантов в ХНУВС крайне низкое, он продемонстрировал фотографии с найденными в еде тараканами и червями, а также один из 17 рапортов, поступивших от курсантов по этому поводу.

В одном из приведенных рапортов отмечается, что еда в столовой университету подается в грязном посуде, на всех курсантов не хватает порций и столовых приборов.

«С этим невозможно мириться», - подытожил Матиос.