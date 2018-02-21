Вычисленную после раздевания женщин в суде Киева активистку Femen отпустили (видео)

По словам активистки Femen, в ее телефоне после задержания "копались".

Полиция Киева отпустила активистку Femen, которую задержали на входе в Оболонский суд по делу о госизмене Виктора Януковича.

Читайте такжеПорошенко объяснил, почему лично не приехал на допрос по делу Януковича (видео)Активистка, которую зовут София, рассказала, что ее после задержания привезли в Оболонский райотдел полиции, передает "Страна".

"Все время обещали, что вот-вот выпустят. Возможно, ждали еще кого-то. Забрали мой телефон, копались в нем, возможно, искали контакты. А потом все-таки отпустили", - утверждает она.

Как сообщал УНИАН, перед началом судебного заседания, на котором Порошенко выступал в качестве свидетеля, на входе в суд у женщин просили расстегнуть верхнюю одежду. Таким образом и была обнаружена активистка.