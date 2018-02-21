"У женского рода есть такой предмет, как две сиськи": в Оболонском суде Киева полиция заставила женщин раздеваться (видео)

У здания суда возле уборной дежурит женщина-полицейский.

Мероприятия по охране Оболонского районного суда Киева сегодня проходят в несколько необычной форме: кроме традиционной просьбы для всех посетителей суда показать содержимое сумок, рюкзаков и т.д. женщин, в частности журналисток, женщины-полицейские просят расстегнуть две верхних пуговицы верхней одежды.

Корреспондент УНИАН стал свидетелем такого досмотра его коллеги-журналистки.

При этом женщины-полицейские не объясняют причины такого внешнего досмотра именно посетительниц суда.

Читайте такжеСуд сегодня допросит Порошенко по делу о госизмене Януковича через видеосвязьКроме того, в здании суда возле туалета дежурит женщина-полицейский. В помещении суда присутствуют женщины-полицейские, чего ранее в суде не наблюдалось. Они не признаются, почему несут сегодня службу в здании суда.

По информации издания "Страна", на входе в суд у всех женщин просили расстегнуть верхнюю одежду. Так была обнаружена активистка Femen, которую забрали в райотдел полиции.

Вместе с тем, проверки женщин продолжились и на 5 этаже суда. Всех женщин-блондинок заводят в туалет и заставляют раздеваться - снимать свитера, рубашки и платья. Видимо, ищут сообщниц Femen, предполагает издание.

Но на этом дело не заканчивается. Уже перед входом в сам зал заседаний также стоит рамка и перед ней есть пустая комната. Там девушек осматривают еще раз, добавили в "Стране".

О таком осмотре рассказала и журналистка проекта "Схемы: коррупция в деталях" Валерия Егошина на своей странице в Facebook.

Девушка пересказала диалог с сотрудником полиции:

"- Девушка, стойте, расстегните пальто.

- Зачем?

- Мне нужно вас осмотреть.

- На предмет чего?

- На вас есть одежда?

- Конечно, есть, мороз на улице!

- Покажите!

- Вот! Свитер!

- Хорошо.

- А почему мужчин не осматриваете?

- "У женского рода есть такой предмет, как две сиськи".

Как известно, сегодня, 21 февраля, коллегия судей Оболонского райсуда Киева проведет допрос в качестве свидетеля президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Допрос пройдет через систему видеоконференцсвязи.