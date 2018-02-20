За год Ин Тайм «вырос» на 100 отделений и увеличил количество доставок до двери на 40%

Общий объем отправлений компании по сравнению с 2016 годом вырос на 26%, в то время как доставка до двери и в отделение выросла на 39,6% и 22,4% соответственно.

В 2017 году логистическая компания Ин Тайм продемонстрировала рынку позитивную динамику по всем направлениям: открыто более 100 отделений, внедрена новая система биллинга, новый функциональный сайт, мобильные приложения для платформ iOS и Android.

Общий объем отправлений компании по сравнению с 2016 годом вырос на 26%, в то время как доставка до двери и в отделение выросла на 39,6% и 22,4% соответственно. На ряду с этим, количество доставленных посылок в сегменте e-commerce выросло на 118%. В данном сегменте Ин Тайм представлен сервисом ZRUCHNA – адресная доставка для интернет-магазинов в удобные для клиента двухчасовые интервалы.

В 2017 году компания также начала работу над ускорением доставки грузов. В рамках этой задачи реализован проект по развитию логистической инфраструктуры – открыт новый транзитный склад в Днепре с пропускной способностью 200 тонн в сутки.

Кроме этого, компания открыла новый склад в рамках сервиса фулфилмент. Данный комплекс складских услуг предназначен, в первую очередь, для операторов интернет-торговли. К преимуществам фулфилмента от Ин Тайм относятся: полная обработка заказов от размещения до доставки товара клиенту в руки; высокая точность выполнения заказов, доля ошибок не превышает 0,01%; API интеграция со всеми службами доставки; получение отчетности в личном кабинете. При этом скорость обработки заказов составляет от 2 до 12 часов с момента получения заявки.

В рамках улучшения клиентского сервиса в прошлом году состоялся запуск нового функционального сайта и мобильных приложений для платформ iOS и Android. «Для клиента это значит, что теперь он может в своем смартфоне или ноутбуке отслеживать статусы доставок, проводить самостоятельно расчеты стоимости отправлений с помощью онлайн калькулятора, вызывать курьера, пользоваться полным каталогом поиска отделений, в том числе, находить ближайшее к нему отделение на карте. Кроме этого, благодаря реализации новой системы биллинга мы существенно увеличили скорость обработки данных и расчетов для наших клиентов», – подчеркнул генеральный директор Ин Тайм Сергей Грачёв.

По его словам, в 2018 году компания продолжит реализовывать план по перестройке и модернизации IT-инфраструктуры, открывать новые хабы и сортировочные центры, предлагать новые уникальные сервисы, а также активно развивать сеть отделений.

Компания «Ин Тайм» вышла на рынок почтовой логистики в 2002 году и стала одной из первых в Украине, заявив о себе внедрением современных сервисов, связанных с доставкой. На сегодняшний день сеть Ин Тайм охватывает всю Украину и насчитывает более 640 отделений.

Компания осуществляет международную доставку в 220 стран мира. В структуру Ин Тайм входят ООО «Ин Тайм Фулфилмент» – компания, которая предоставляет комплекс складских услуг, и сервис доставки ZRUCHNA – услуга для интернет-магазинов, работающая в формате same-day (день в день) в удобные для клиента двухчасовые интервалы доставки.