В ОБСЕ заявили о массовых пересечениях украинско-российской границы военными

Об этом сказано в отчете ОБСЕ, чьи наблюдатели находятся на этих пунктах, пишет Украинская правда.

"Наблюдательная миссия снова наблюдает значительное количество людей в военной форме, которые пересекают границу в обоих направлениях, некоторые из них, судя по виду, относятся к казацким формированиям", - сказано в сообщении.

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На этой неделе, по данным наблюдателей, границу пересекли 540 мужчин и женщин в форме, в том числе несколько казаков. Причем оружия у них наблюдатели не заметили.

Также из Украины в Россию выезжают больные или раненые люди.

Причем, по данным миссии, общее количество пересечений границы уменьшилась со средних 8 965 до 7 843 пересечений в сутки на обоих пунктах.

Кроме того, наблюдатели фиксируют вывоз грузовиками угля из Луганской области в Россию.