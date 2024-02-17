Образовательный сериал предоставит зрителям практические навыки медийной и информационной грамотности, которые должны стать частью их жизни в условиях полномасштабной войны.

1+1 media запускает новый образовательный проект — минисериал о медиаграмотности. "Как защититься от фейков и дезинформации" — это 10 серий, насыщенных знаниями по противодействию фейкам и дезинформации, защите личных данных и советами по безопасности в интернете. Проект реализуется совместно с БО "Смарт Ангел" и при финансовой поддержке Европейского Союза. Сериал уже доступен к просмотру на Дія. Освіта по ссылке.

"Медиаграмотность сегодня - это и тренд, и необходимость. Мы понимаем, что после 24 февраля 2022 года количество дезинформации, которую Россия распространяет против Украины возросло в десятки раз. Поэтому лучшая основа, которая поможет каждому уберечься от вражеских операций влияния — базовые правила информационной гигиены, которым и научит новый образовательный проект", — прокомментировала директор по стратегическому маркетингу 1+1 media Ольга Захарова.

Проект "Как защититься от фейков и дезинформации" будет реализовываться в формате диалога, где ведущий вместе с гостем-экспертом обсуждают отдельные темы по медиаграмотности. Так, ведущим сериала стал Святослав Гринчук, ведущий ТСН и марафона "Единые новости". Он будет модерировать разговоры с экспертами и задавать им вопросы по теме. Со своей стороны, спикерами проекта стали: Диана Дуцик, исполнительный директор Украинского института медиа и коммуникации, Вадим Городской, программный директор ОО "Детектор медиа", Ольга Юркова, соучредитель проекта StopFake, Игорь Розкладай, заместитель директора и главный эксперт по медийному праву Центра демократии и верховенства права, Мирослава Маркова, младшая аналитик VoxCheck, и Светлана Слипченко, эксперт VoxCheck.

Образовательный сериал предоставит зрителям практические навыки медийной и информационной грамотности, которые должны стать частью их жизни в условиях полномасштабной войны, а также объяснит, как ориентироваться в информации вокруг и распознавать дезинформацию и пропаганду.

Сериал будет реализовываться на платформе Дія. Освіта и на площадках 1+1 media и партнеров.

Этот материал подготовлен в рамках "всеобъемлющей информационно-просветительской кампании по противодействию дезинформации", внедряемой 1+1 Media и Smart Angel в сотрудничестве с экспертными организациями при финансовой поддержке Европейского Союза. Его содержание является исключительной ответственностью редакции программы и не обязательно отражает позицию ЕС.