Если вы предпочитаете крепкий кофе капучино, 90-процентный черный шоколад, а не молочный, то это может указывать на "горькую правду" о вашем психическом здоровье.

Если вы предпочитаете продукты с горьким вкусом, например, крепкий кофе, а не капучино, 90-процентный черный шоколад, а не молочный, тогда это может указывать на "горькую правду" о вашем психическом здоровье. об этом пишет NY Post, ссылаясь на исследование 2016 года, в котором изучались вкусовые предпочтения людей и то, что это говорит об их личности.

"Эксперты предупреждают, что люди, которые любят горькую пищу, могут иметь очень темную сторону и проявлять психопатические, антисоциальные и садистские черты личности", - пишет издание.

Так, исследователи из Университета Инсбрука в Австрии изучили вкусовые предпочтения 953 американцев для проведения новаторского исследование. Участников опроса спросили об их приверженности сладкой, кислой, соленой и горькой пище и напиткам. Затем эти же люди должны были ответить на четыре различных личностных опроса, в которых оценивались антисоциальные черты личности, такие как психопатия, нарциссизм, агрессия и садизм.

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Результаты исследования показали, что существует значительная связь между повышенным удовольствием от горькой пищи, такой как джин с тоником, черный кофе и черный шоколад, и склонностью к бытовому садизму и психопатии.

Бытове садисты обычно получают удовольствие от причинения боли другим или наблюдения за их страданиями. Эти люди также могут наслаждаться просмотром кровавых фильмов, они находят физическую борьбу захватывающей и находят акт пыток интересным.

Психопатия - это нервно-психическое расстройство, характеризующееся недостаточными эмоциональными реакциями, отсутствием эмпатии и плохим поведенческим контролем, что обычно приводит к стойким антиобщественным отклонениям и преступному поведению. Исследования показывают, что у 1 из 22 человек может быть это состояние.

В то же время исследователи предупредили, что подобные исследования по изучению корреляции между вкусовыми предпочтениями и личностью находятся на начальной стадии. Они сказали, что, хотя некоторая связь может быть установлена, "доказательств все еще недостаточно", и то, что кто-то любит горькую пищу, не обязательно означает, что он проявит вышеупомянутые черты.

Исследователи также признали важную разницу между предпочтениями и практикой. Они подчеркнули, что некоторые люди будут избегать употребления желаемой дорогой или жирной пищи, в то же время потребляя другую пищу, чтобы быть социально активными или здоровыми. Они также отмечают, что популярные продукты, такие как перец чили, пиво, вино и кофе, изначально вызывают отвращение, но становятся приобретенными из-за влияния и социальных последствий.

Интересно, что другие исследования утверждают, что люди, которые предпочитают сладкие продукты, могут демонстрировать более "просоциальное поведение", которое включает в себя позитивные действия, такие как помощь, обмен и забота о других.

Ранее УНИАН сопоставил общие характеристики каждого знака Зодиака с кофе, который ему подходит. В частности, с горьким кофе соотносятся два знака зодиака: Рак - американо и Козерог - эспрессо.

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