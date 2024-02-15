В исследовании приняли участие 32 человека с депрессивными расстройствами.

Ученые выяснили, что запахи более эффективны, чем слова, в пробуждении позитивных воспоминаний. И это может помочь людям с депрессией избавиться от негативных мыслей, пишет New York Post.

К такому выводу пришли исследователи из Питтсбургского университета. Результаты их работы их показали, что запахи вызывали воспоминания, которые казались более "яркими, захватывающими и реальными". В исследовании приняли участие 32 человека в возрасте от 18 до 55 лет, страдающие депрессивными расстройствами. Им предлагали испытать на себе воздействие 12 ароматов и запахов (в частности, Vicks VapoRub, молотый кофе, кокосовое масло, порошок тмина, красное вино, экстракт ванили, луковицы гвоздики, крем для обуви, эфирное масло апельсина и кетчуп).

Видео дня

Ведущий автор исследования Кимберли Янг отметила, что люди в депрессии, которые почувствовали знакомый запах, с большей вероятностью вспомнят конкретное воспоминание или событие (например, они были в кафе неделю назад), а не более общее воспоминание.

"Для меня было удивительно, что никто раньше не догадался изучить воспоминания у депрессивных людей с помощью запаховых сигналов", - добавила специалист.

Ранее была названа ошибка №1, которую совершают люди, пытаясь похудеть.

Вас также могут заинтересовать новости: