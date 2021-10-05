Выпуск каждого смартфона iPhone 13 Pro обходится Apple дороже, чем сборка предыдущего поколения устройства, iPhone 12 Pro.
Как сообщает TechInsights, по оценке технических специалистов, изучивших iPhone 13 Pro, основная разница в стоимости объясняется новым процессором A15 Bionic, другой памятью, OLED-дисплеем и изменившимся корпусом. Эксперты отмечают, что в производстве один смартфон нового поколения на $21,5 дороже предшественника - если сборка iPhone 12 Pro компании обходится в $548,5, то выпуск одного iPhone 13 Pro стоит уже $570.
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При этом на рынок новинка вышла по той же цене от $999, что стоило на старте продаже предыдущее поколение устройства. Как считают в TechInsights, компенсировать рост затрат на выпуск iPhone 13 Pro при неизменной стоимости базовой версии Apple поможет новый вариант смартфона с 1 Тб встроенной памяти, который стоит от $1,5 тыс, передает kommersant.
Как сообщал УНИАН, премьера iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max состоялась 14 сентября в рамках онлайн-презентации новых продуктов Apple.