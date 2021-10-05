По оценке технических специалистов, изучивших iPhone 13 Pro, основная разница в стоимости объясняется новым процессором A15 Bionic.

Выпуск каждого смартфона iPhone 13 Pro обходится Apple дороже, чем сборка предыдущего поколения устройства, iPhone 12 Pro.

Как сообщает TechInsights, по оценке технических специалистов, изучивших iPhone 13 Pro, основная разница в стоимости объясняется новым процессором A15 Bionic, другой памятью, OLED-дисплеем и изменившимся корпусом. Эксперты отмечают, что в производстве один смартфон нового поколения на $21,5 дороже предшественника - если сборка iPhone 12 Pro компании обходится в $548,5, то выпуск одного iPhone 13 Pro стоит уже $570.

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При этом на рынок новинка вышла по той же цене от $999, что стоило на старте продаже предыдущее поколение устройства. Как считают в TechInsights, компенсировать рост затрат на выпуск iPhone 13 Pro при неизменной стоимости базовой версии Apple поможет новый вариант смартфона с 1 Тб встроенной памяти, который стоит от $1,5 тыс, передает kommersant.

Как сообщал УНИАН, премьера iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max состоялась 14 сентября в рамках онлайн-презентации новых продуктов Apple.

Автор: Ирина Погорелая