УНИАН внимательно посмотрел презентацию и готов рассказать о ней самое важное.

Apple наконец провела свою большую осеннюю презентацию: показала новую линейку iPhone, представила смарт-часы Apple Watch Series 7 и обновленные планшеты iPad.

УНИАН внимательно посмотрел презентацию и готов рассказать о ней самое важное.

Миллионы людей наверняка смотрели презентацию исключительно ради нового "айфона", и Apple не разочаровала публику.

Новый iPhone 13 получил диагональ в 6,1 дюйма. Доступны целых пять цветов на выбор: розовый, синий, красный, "темная ночь" и "сияющая звезда". Знаменитая "бровка" над экраном уменьшилась на 20%, а камеры расставили по диагонали.

Дисплей прикрыт защитным стеклом Ceramic Shield, заявлена водонепроницаемость по стандарту IP68. В новинке используется дисплей Super Retina XDR с разрешением 2532х1170 пикселей.

iPhone 13 построен на шестиядерном чипсете A15 Bionic с четырехядерным GPU. В Apple заверяют, что по производительности эта конфигурация на 50% обгоняет самые мощные решения конкурентов.

Блок камер состоит из двух модулей – стандартного широкоугольного и ультраширокоугольника с углом обзора в 120 градусов. Используются сенсоры на 12 Мп, реализована оптическая стабилизация со сдвигом матрицы. На презентации много говорилось о режиме Cinematic mode, который позволяет снимать видео "кинематографического качества".

В США стоимость iPhone 13 стартует с отметки 799 долларов.

iPhone 13 mini

Младшая версия iPhone 13 отличается диагональю меньшего размера – всего 5,4 дюйма. Соответственно, стоит немного дешевле, от 699 долларов в реалиях американского розничного рынка.

К слову, версий iPhone на 64 ГБ больше нет, объем памяти у всех стартует с отметки в 128 ГБ.

Обе новинки появятся в продаже 24 сентября.

Новые смарт-часы от Apple отличаются от предыдущего поколения, прежде всего, дисплеем. Он на 20% больше, чем у Watch Series 6, и на 70% ярче в спящем режиме.

При этом габариты часов практически не изменились, а вот рамки вокруг дисплея сильно уменьшились. Покупатели смогут выбрать один из пяти цветов (красный, синий, зеленый, "сияющая звезда" и "темная ночь"). Заявлены и уникальные циферблаты, недоступные на старых моделях.

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В Apple говорят, что на экране теперь умещается на 50% больше текста. Использовать клавиатуру на часах гораздо удобнее, поддерживается предиктивный ввод.

Переднее стекло стало гораздо прочнее (на 50% толще, чем у Series 6). Заявлена влагозащита на уровне WR 50.

Как заверили в Apple, Series 7 смогут проработать 18 часов на одном заряде, а скорость зарядки по сравнению с предыдущим поколением выросла на 33%.

В США новинка будет стоит 380 долларов, точная дата старта продаж не сообщалась.

Базовый iPad "осовременили", это уже девятое поколение популярного планшета от Apple.

Главным нововведением стал новый чипсет A13 Bionic, который обгоняет предыдущий A12 на 20%. Дисплей теперь поддерживает технологию подстройки цветовой температуры True Tone.

Кроме того, планшет получил новую фронтальную камеру с сенсором на 12 Мп и сверхширокоугольным объективом.

Версия на 64 ГБ будет стоить в США 330 долларов.

iPad mini

Дизайн iPad mini переосмыслили - он получил более тонкие рамки, а сканер Touch ID теперь в находится в кнопке включения. Кроме того, планшет поддерживает сети 5G.

Новинка построена на мощном чипсете A15 Bionic и дисплее Liquid Retina с диагональю в 8,3 дюйма. В планшете используются камеры на 12 Мп, поддерживается перо Apple Penci.

В США продажи стартуют с 24 сентября, самая базовая версия будет стоить 499 долларов.

Продвинутая версия айфона наконец получила дисплей с повышенной герцовкой – поддерживается частота обновления до 120 Гц.

В версии Pro используется новый дисплей Super Retina XDR. За частоту обновления дисплея отвечает адаптивная технология ProMotion, при необходимости она будет повышать герцовку, а в прочих случаях – снижать, ради экономии заряда батареи.

За производительность новинки отвечает шестиядерный чип A15 Bionic, но в отличие от базового iPhone 13, тут он работает с пятиядерным GPU.

Корпус смартфона выполнен в рамке из хирургической стали, он будет доступен в четырех цветах – сером, золотистом, белом и светло-голубом. Фронтальная "бровка" значительно уменьшилась.

Как всегда, особый упор в презентации сделали на фото- и видеовозможности. Блок камер включает в себя три модуля: основной, с увеличенной светосилой, телефотомодуль с трехкратным приближением и сверхширокоугольный модуль.

Стоимость новинки в США составит тысячу долларов. Продажи начнутся уже с 24 сентября.

iPhone 13 Pro Max

Для тех, кому шестидюймового дисплея недостаточно, Apple представила iPhone Pro Max с диагональю в 6,7 дюйма. В остальном он подобен версии Pro.

Стоимость Pro Max в США стартует с отметки в 1099 долларов. Доступные варианты памяти: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Автор: Дмитрий Захаров