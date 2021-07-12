Дизайн iPad Mini 6 будет выполнен в стилистике планшета iPad Air. Устройство получит разъем USB-C, который заменит фирменный порт Lightning.

Компания Apple до конца этого года официально покажет два продукта - новое поколение планшета iPad mini и новую версию компьютера-моноблока iMac.

Как сообщает Bloomberg в рассылке Power On, по информации редактора издания Марка Гурмана, дизайн iPad Mini 6 будет выполнен в стилистике планшета iPad Air. Устройство получит разъем USB-C, который заменит фирменный порт Lightning. При этом сохранится сканер отпечатка пальцев Touch ID - вместно кнопки Home он будет встроен в клавишу включения планшета. Новинка Apple, как отмечает инсайдер, не получит процессора M1: чтобы развести компактный планшет с более производительной моделью iPad Pro, все iPad Mini 6 будут доступны только с чипами серии A.

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Вместе с последним поколением iPad Mini, который не обновлялся уже два года, должна состояться премьера флагманской версии моноблока iMac. Новый компьютер получит процессор M1X или M2 и выйдет на рыно к в варианте с 27-дюймовым экраном. Другой информации об этой новинке пока нет.

Новые iPad и iMac были представлены в апреле - Apple показала 11- и 12,9-дюймовые планшеты iPad Pro и 24-дюймовый iMac, получившие процессор M1, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая