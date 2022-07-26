Одной из особенностей Tempest станет искусственный интеллект, который поможет пилоту в ситуациях, когда он - на пределе сил и возможностей или в состоянии сильного стресса.

В Великобритании работают над созданием самолета Tempest с искусственным интеллектом, который в экстренных ситуациях сможет подстраховать и даже заменить пилота, взяв на себя его функции.

Как сообщает Би-би-си, над новинкой работают британская BAE Systems, Rolls-Royce, европейская European missiles group MDBA и итальянская Leonardo.

Демонстрационный экземпляр реактивного самолета Tempest разработчки обещают выпустить к 2027 году. Его будут собирать в Великобритании, на заводе в ланкаширском Уортоне, там же пройдут и испытания.

Одной из особенностей Tempest станет искусственный интеллект (ИИ), который поможет пилоту в ситуациях, когда тот - на пределе сил и возможностей или в состоянии сильного стресса.

Датчики в шлеме пилота будут считывать сигналы человеческого мозга и другую медицинскую информацию. Таким образом, во время испытательных полетов "умный шлем" соберет базу уникальных биометрических и психометрических данных конкретного пилота, которая позволит бортовому ИИ вмешаться и взять на себя управление, если датчики укажут, что летчику нужна помощь - например, если тот потеряет сознание.

Когда изображения Tempest были впервые обнародованы в 2018 году, его окрестили "беременным пеликаном". С тех пор самолет похорошел: его очертания стали изящнее, а вес - меньше.

Предполагается, что во время полетов Tempest будет постоянно окружен боевыми дронами, которые разработчики истребителя называют "дополнительными средствами".

Идея Джона Стокера, директора по развитию бизнеса Tempest - построить новый истребитель с системами, которые можно будет модернизировать, делать им апгрейд так же просто, как загружать приложение на смартфон.

Большая часть производства истребителя Tempest будет автоматизирована, причем все будет устроено так, что роботы на производственной линии смогут обмениваться данными с поставщиками, чтобы быстрее получать необходимые детали.

В рамках производства BAE Systems и Leonardo также будут сотрудничать с японской Mitsubishi - проект будущего истребителя Mitsubishi F-X имеет много общего с Tempest.

Это новый опыт для европейского аэрокосмического бизнеса: более тесное сотрудничество с Японией стало возможным, так как проекты теперь "живут" в цифровой среде.

"Сейчас все можно делать намного быстрее, совместная работа - намного проще. Мы не возим портфели с чертежами между Токио и Уортоном", - пошутил Стокер.

Подразделение, которые занимается радиолокацией, тоже сотрудничает с Mitsubishi. И их методы работы меняют популярное представление о радаре как о вращающейся тарелке, сканирующей пространство и отражающей сигналы от приближающихся объектов. Тарелка уступила место цифровому анализу данных, полученных датчиками.

Однако человеческий мозг не способен обработать столько информации, сколько улавливают датчики. Поэтому наличие ИИ критически важно в анализе и обработке потока данных.

Ожидается, что в Tempest искусственный интеллект будет действовать как своего рода привратник, избавляющий пилота от излишней перегрузки поступающей информацией.

Весь проект разрабатывается параллельно с производителем оружия MBDA. Предполагается, что ракеты будут запускаться с Tempest, но также могут быть переданы одному из сопровождающих дронов - в том случае, если появится более важная или срочная цель.

Новой сложной системе потребуются новые двигатели, которые проектирует Rolls-Royce, причем двигатели будут отвечать не только за полет самолета, но и за работу всей его цифровой начинки.

Главная инженерная сложность состоит в том, что от постоянного сбора и обработки данных сенсорами, установлеными на самом самолете и внутри, истребитель может перегреться, как ноутбук, в котором одновременно открыты несколько "тяжелых" программ.

Инженеры Rolls-Royce сейчас решают, как избавиться от лишнего тепла, сохранив при этом достаточно энергии, чтобы поддерживать работу всех цифровых устройств Tempest.

Правительство Великобритании уже выделило 2 млрд фунтов стерлингов на проект Tempest, и эта сумма наверняка в несколько раз увеличится, прежде чем самолет будет введен в эксплуатацию.

Критики задают вопрос: если Tempest такой дорогой, то почему бы на эти деньги просто не построить больше существующих истребителей Typhoon?

В BAE Systems в ответ на это заявляют, что к 2040 году Великобритания и ее союзники столкнутся с новыми угрозами и более совершенным оружием противника, что потребует адекватного ответа - например, в виде истребителя нового поколения.

Кроме того, правительство Великобритании надеется окупить затраты на разработку Tempest так же, как это произошло с истребителем Typhoon, который пользовался большим экспортным успехом. Разработчики Typhoon утверждают, что его продажи принесли в бюджет Великобритании 21 млрд фунтов стерлингов и создали более 20 тыс. рабочих мест.

И британское правительство, и консорциум производителей Tempest рассчитывают, что "умный самолет" повторит успешный опыт своего предшественника.

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