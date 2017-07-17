Илон Маск назвал главную угрозу для человечества

Генеральный директор Tesla Илон Маск назвал искуственный интеллект "наибольшей угрозой, с которой мы столкнемся как цивилизация", пишет журнал Fortune.

"На фронте искусственного интеллекта у меня есть доступ к самому передовому ИИ, и я думаю, что люди должны быть действительно обеспокоены этим", - отметил Маск.

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По его мнению, разработчики в погоне за более передовыми технологиями могут забыть про те опасности, которые исходят от искуственного интеллекта.

"Роботы могут начать войну, выпуская фейковые новости и пресс-релизы, подделывая учетные записи электронной почты и манипулируя информацией. Перо сильнее меча", - подчеркнул он.

Инженер считает, что в данной области необходимо государственное регулирование, которое будет сдерживать компании в погоне за все более совершенным искусственным интеллектом.

Как сообщал УНИАН, ведущие глобальные высокотехнологические компании договорились объединить усилия для разработки будущего применения искусственного интеллекта. В проекте принимают участие Amazon, отделение Google под названием Deep Mind, Facebook, IBM и Microsoft.

Напомним, искусственный интеллект обогнал человека и установил рекорд в игре Ms. Pac-Man.