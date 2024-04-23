Хотя некоторым эта находка может показаться просто старым металлом, шведские историки говорят, что это открытие имеет важное значение для их области.

Шведские археологи недавно во время археологических раскопок обнаружили могилу XII века и вместе с ней нашли зарытый клад. Открытие произошло во время раскопок могилы в старой церкви на шведском острове Висингсё, пишет Fox News.

Монеты были найдены в могиле мужчины, которому, по мнению экспертов, на момент смерти было от 20 до 25 лет. Куски металла производились между 1150 и 1180 годами.

"Мы с моей коллегой Кристиной Янссон нашли два скелета в шахте, где должны были прокладывать провода. Мы вычистили кости погребенных, чтобы составить представление о том, как выглядели могилы. Внезапно появились три серебряные монеты! Вскоре мы поняли, что еще больше лежало рядом с левой ногой похороненного", - пояснила в своем заявлении руководитель проекта Анна Оден.

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Всего обнаружено 170 брактеатов серебра. Брактеат - кусок тонкого металла в форме монеты, который использовался в качестве ювелирного украшения.

Хотя некоторым эта находка может показаться просто старым металлом, шведские историки говорят, что это открытие имеет важное значение для их области.

"Находка очень особенная, отчасти потому, что подобных находок того периода мало, отчасти потому, что некоторые монеты ранее совершенно неизвестны", - заявили в музее.

Что озадачило археологов, так это то, что монеты были найдены в христианской могиле. Для христиан раннего Средневековья не было обычной практикой хоронить клад с монетами.

Находки в христианских могилах встречаются редко, этот обычай относится к доисторическим временам, и это делает находку Висингсё особенной.

"Почему этот двадцатилетний мужчина принес в могилу все эти монеты, пока неизвестно. Археологи окружного музея надеются получить больше улик, когда продолжат работу над находкой", - поясняется в пресс-релизе.

Шведский эксперт по монетам сообщил музею, что открытие является "совершенно сенсационным".

"Это совершенно сенсационная находка, которая изменит историю монет раннего средневековья в Гёталанде и прольет свет на период, который в значительной степени совершенно неизвестен", - заявила в своем заявлении представитель Королевского монетного кабинета Ива Йонссон.

Археологические находки в мире - детали

В турецкой бухте Керпе во время подводных раскопок археологи обнаружили древние артефакты, а именно части пристани, остатки амфор, керамику и тому подобное. Исследователи их датируют IV веком до нашей эры - XII веком нашей эры.

Известно, что такие научные подводные раскопки исторической бухты Керпе являются первыми, когда-то она была важной торговой точкой. Раскопки начались в 2020 году.

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