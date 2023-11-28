Сейчас на счету братьев-исследователей открытие 19 новых для науки видов животных.

Украинские зоологи Андрей и Сергей Утевские открыли новый вид антарктических пиявок. Ученые установили, что миллионы лет назад предки этого вида существ мигрировали сперва с Антарктики в Арктику, а затем обратно в Антарктику.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр. Отмечается, что эту работу украинские ученые выполнили в сотрудничестве с иностранными коллегами Александром Белецким и Иоанной Цихоцкой из Польши, Марио Санторо из Италии и Петером Тронтелем из Словении.

Так, ученые исследовали распространение паразитов рыб – пиявок-писциколид. Когда зоологи обнаружили новый вид, они тщательно изучили его внешнюю и внутреннюю структуру, а также ядерные и митохондриальные гены.

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"Выяснилось, что новая пиявка принадлежит к группе, которую называют "платибделины". Они распространены в Арктике и смежных водах Атлантики и Тихого океана. Это то же самое, что найти белого медведя в Антарктике!" – отметил Сергей Утевский.

После этого ученые начали изучать, как могло возникнуть такое чрезвычайное географическое распространение. Большинство животных обитают исключительно в Северном или Южном полушарии.

"Филогенетический анализ и реконструкция предковых ареалов показали, что рыбьи пиявки возникли в морях вокруг Антарктики, затем они распространились по Мировому океану, достигли Арктики и проникли в пресные водоемы Северного полушария. Однако впоследствии предок нашего вида вернулся с севера на родину предков всей семьи рыбьих пиявок в Антарктике", – пояснили ученые.

Молекулярные часы показали, что новый вид отделился от своих северных родственников около 1,76 миллиона лет назад. Это произошло во время плейстоцена, когда поверхность Земли подверглась значительному охлаждению. Именно тогда этот вид и смог пересечь тропики, говорят ученые.

"Мы отнесли новый вид к новому роду, который назвали Austroplatybdellina, что переводится с латыни как "южная платибделина", потому что эта антарктическая пиявка принадлежит в основном к северной группе платибделина. Эволюционная история нового вида напомнила нам притчу о блудном сыне, который оставил отца и бродил в далеких странах так же, как и пиявки-платибделины в северных морях. Впоследствии одна из них вернулась на южную прародину. На латыни "блудная" – "prodiga". Итак, полное официальное название описанного нами нового для науки вида – Austroplatybdellina prodiga", – отметил Сергей Утевский.

В Национальном научном арктическом центре отметили, что братья Утевские – известные исследователи полярных регионов из Харькова. Они много лет изучают пиявок разных регионов: Сергей – арктических, а Андрей – антарктических. Сейчас на счету украинских ученых открытие 19 новых для науки видов животных.

Другие научные открытия

Ученые обнаружили рыбу, которая вся жизнь плавает вверх ногами. Это один из видов удильщиков, который известен под названием Gigantactis. Встретить его можно во всех океанах мира на глубине примерно от 900 до 2500 метров.

Кроме того, в дневной атмосфере Венеры был обнаружен кислород. Исследователи говорят, что это открытие говорит о том, что у нас есть новое понимание динамики венерианской атмосферы и моделей циркуляции в ней.

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