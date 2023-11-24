Этот вид может считать такую ​​позу плавания полезной для ловли добычи.

Ученые обнаружили, что один из видов удильщиков всю жизнь плавает вверх ногами. Этот вид, также называемый Gigantactis, можно встретить во всех океанах мира на глубине примерно от 900 до 2500 метров.

Международная группа исследователей опубликовала итоги своей работы в Journal of Fish Biology после того, как стала свидетелем странных результатов на некоторых подводных аппаратах с дистанционным управлением, пишет Newsweek.

Gigantactis, пожалуй, наиболее известны своей биолюминесцентной приманкой, которая выходит из центра морды, за что получила прозвище "рыба-фонарь". Поскольку эти рыбы обитают в глубоких водах, люди редко их видят, а это значит, что ученые очень мало знают об их поведении.

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Этот вид удильщика уже видели плавающим вверх тормашками еще в 1999 году, однако до сих пор считалось, что это был единичный случай.

Эти рыбы отличаются длинными приманками, которые свисают с морды. Впервые исследователи заметили этот вид, плавающий вверх ногами, у желоба Идзу-Огасавара возле берегов Японии. Ученые продолжили изучать странное поведение и обнаружили восемь примеров других удильщиков, демонстрирующих такое поведение в своей глубоководной среде обитания. Также стало ясно, что это не краткосрочное явление: на самом деле рыбы плавали так постоянно.

Пилот подводного аппарата, использованного для этого исследования, Ауке Принс, описал, как впервые увидел такое поведение. "Большую часть времени рыба плавала рядом с нашим лучом света, и мы видели только силуэт. При первом приближении рыба висела в воде горизонтально и примерно через две минуты поплыла вверх/к поверхности, отогнув иллиций назад", - сказал он.

Необходимо провести дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить, почему рыба ведет себя таким образом, но исследователи полагают, что это произошло из-за длинной приманки. Исследование предположило, что рыбе легче манипулировать приманкой, когда она находится в перевернутом положении.

"Половина наблюдений касалась этих удильщиков, плавающих вблизи морского дна", - говорится в исследовании. Учёные заметили, что длинные приманки тянулись к растениям на морском дне.

Это говорит о том, что этот вид может считать такую ​​позу плавания полезной для ловли добычи. Исследование показало, что рыбы используют приманку, чтобы перемещать растения по морскому дну, занимая идеальную позицию для ловли добычи, когда она появляется.

Другие новости о рыбах-монстрах

Как сообщал УНИАН, ранее редкую рыбу, похожую на монстра из фильмов ужасов, выбросило на берег парка Кристал-Коув в Калифорнии. Этот вид, обычно встречающийся в глубинах океана, принадлежит к рыбе-удильщику. Это не первый раз, когда этот тип глубоководных существ выбрасывает на берег парка Кристал-Коув в Калифорнии.

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