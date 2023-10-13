Вулкан Таупо активен уже около 300 тыс. лет, но время его последнего крупного извержения за последние 5 тыс. лет ученым было на удивление трудно определить.

Почти 2000 лет назад на Северном острове Новой Зеландии произошло извержение вулкана с такой силой, что считалось, что оно затронуло даже земли Римской империи, расположенные за полмира.

Ученые нашли теперь шесть осколков стекла, образовавшихся в результате взрыва и отброшенных на 5000 км (3000 миль) к югу, где они пролежали под 280-метровым слоем антарктического льда в течение всего этого времени, пишет Sciencealert.

Седьмой осколок, образовавшийся в результате более раннего извержения того же вулкана, помог команде определить их точное происхождение и время взрыва.

Видео дня

"В совокупности семь осколков представляют собой уникальный и неоспоримый двойной отпечаток вулкана Таупо как источника", - прокомментировал ученый-эколог Стивен Пива, ведущий автор исследования и кандидат наук в Университете Те Херенга Вака-Виктория в Веллингтоне.

Вулкан Таупо активен уже около 300 тыс. лет, но время его последнего крупного извержения за последние 5 тыс. лет ученым было на удивление трудно определить, а ледяные керны из Антарктиды и Гренландии сузили время извержения Таупо примерно до 230 г. н.э., плюс-минус несколько десятилетий.

Радиоуглеродный анализ бревен деревьев, погребенных в горячих вулканических потоках в результате извержения Таупо, позволил уточнить время примерно до 232 года нашей эры (1790 лет назад). Специалисты предположили, что вулкан извергался в конце лета или осенью, но год все еще оставался спорным.

Поэтому Пива и его коллеги обратились к ледяному керну длиной 764 м, извлеченному из ледникового щита Росса в Западной Антарктиде и наполненному климатической информацией за 83 тыс. лет.

На глубине 279 м исследователи обнаружили семь осколков стекла длиной от 10 до 20 микрон, изготовленных из гранитоподобного минерала риолита. Их геохимический состав соответствовал другим образцам извержения Таупо, собранным в Новой Зеландии. Особенно выделялся один осколок: он соответствовал вулканическому стеклу, образовавшемуся в результате более раннего суперизвержения вулкана Таупо, которое произошло 25 600 лет назад.

Этот "двойной отпечаток пальца" Таупо дал исследователям дополнительную уверенность в источнике осколков стекла, в то время как их положение в ледяном керне было датировано первыми месяцами года, близкими к 230 году нашей эры.

"Подтверждение даты извержения дает возможность изучить потенциальное глобальное воздействие вулкана на атмосферу и климат, что имеет решающее значение для лучшего понимания истории и поведения его извержений", - пояснил Пива.

Другие вулканы на Земле

В прошлом году на востоке Демократической Республики Конго проснулся один из самых активных вулканов в мире - Ньирагонго. Вулкан в африканских горах Вирунга в 20 км к северу от озера Киву на приграничной с Руандой территории выбрасывал в небо огромные облака черного дыма и вулканического пепла. На фотографиях, опубликованных в соцсетях, было видно кратер горы, заполненный горячей лавой.

Вас также могут заинтересовать новости: