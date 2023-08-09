Быстрого решения проблемы с потерей антарктического морского льда не существует, говорят исследователи.

В этом году из-за повышения глобальной температуры уровень морского льда в антарктическом регионе упал до рекордно низкого. Ученые в новом исследовании воздействия изменения климата на Антарктиду предупреждают, что быстрого решения, чтобы исправить нанесенный ущерб, нет.

Как пишет Reuters, согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Environmental Science, минимальный летний ледяной покров континента, который в прошлом году опустился ниже 2 миллионов квадратных километров впервые с начала спутникового мониторинга в 1978 году, в феврале упал до нового минимума.

"Потребуются десятилетия, если не столетия, чтобы все это восстановилось. Нет быстрого способа заменить этот лед. Это, безусловно, займет много времени, даже если это возможно", - сказала Кэролайн Холмс, полярный ученый-климатолог из Британской антарктической службы и одна из соавторов исследования.

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Минимум морского льда в этом году на 20% ниже, чем в среднем за последние 40 лет, что эквивалентно потере морского льда почти в 10 раз больше площади Новой Зеландии, сказал Тим Нейш, директор Центра антарктических исследований новозеландского Университета Виктории в Веллингтоне, который не был участником исследования.

"В некоторых случаях мы приближаемся к переломным моментам, пересечение которых приведет к необратимым изменениям с необратимыми последствиями для будущих поколений", - сказал Нейш.

В исследовании говорится, что глобальное потепление, вызванное сжиганием ископаемого топлива, сделало Антарктиду более уязвимой для экстремальных явлений, и последствия "практически наверняка" усугубятся.

Изменение климата "приведет к увеличению размера и частоты" волн тепла, обрушению шельфового ледника и сокращению морского льда, говорится в анализе, основанном на недавних данных научных исследований антарктического океана, атмосферы, криосферы и биосферы.

Отмечается, что точное влияние изменения климата на Антарктиду и окружающий океан было неопределенным, и ученые изо всех сил пытались измерить, насколько сильно глобальное потепление влияет на толщину антарктического льда.

Но, исходя из таких явлений, как быстрое сокращение морского льда, "с научной точки зрения разумно" предположить, что экстремальные явления будут усиливаться по мере повышения глобальной температуры, считает Мартин Зигерт, гляциолог из Университета Эксетера и еще один соавтор нового исследования.

В прошлом году "атмосферная река", берущая начало в Австралии, принесла на континент субтропическую жару и влагу, в результате чего температура достигла беспрецедентных значений на 38,5 градусов по Цельсию выше нормы, что стало самым большим отклонением от нормы, которое когда-либо испытывал мир.

Зигерт охарактеризовал повышение температуры как "совершенно поразительное", добавив, что если бы оно произошло антарктическим летом, а не зимой, оно вызвало бы таяние на поверхности восточно-антарктического ледяного щита, который до сих избегал таяния.

"Антарктика хрупка как окружающая среда, но экстремальные явления проверяют эту хрупкость. Что нас глубоко беспокоит, так это увеличение интенсивности и частоты экстремальных явлений и их каскадное влияние на другие районы", - сказал он.

Глобальное потепление - влияние на Антарктиду

Как сообщал УНИАН, изменение климата, усугубляемое деятельностью человека и выбросами парниковых газов, приводит к быстрому таянию льдов Антарктики. Так, исследователи обнаружили, что из-за изменения климата уровень морского льда в Антарктиде упал до рекордно низкого за всю историю наблюдений.

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что в начале 2022 года совокупная протяженность морского льда в Арктике и Антарктике была самой низкой за январь из когда-либо зарегистрированных. По данным NASA, Антарктида теряет ледяную массу со скоростью 150 миллиардов тонн в год.

Количество морского льда в Антарктиде каждый год сокращается до самого низкого уровня к концу февраля, в течение лета на континенте. Затем морской лед снова накапливается за зиму. Но в этом году, по наблюдениям ученых, ситуация приняла ужасающие масштабы - морской лед не вернулся к ожидаемому уровню.

Это таяние льдов способствует глобальному повышению уровня моря, что представляет собой серьезную угрозу для прибрежных городов мира. Также, морской лед Антарктиды способствует регулированию температуры планеты, и его исчезновение может иметь каскадные последствия далеко за пределами континента.

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