Всемирный фонд дикой природы оценивает, что 19 процентов из более чем 1100 видов рыб в реке Меконг находятся под угрозой исчезновения.

Гигантский карп Меконга достигает более метра в длину и весит 30 килограммов. Но ученые зафиксировали эту рыбу всего 30 раз, за что прозвали его "призраком Меконга" по названию реки Юго-Восточной Азии, которая была его средой обитания.

Эволюционно отличный вид карпа, который не является лососем, но имеет лососеобразную внешность, на самом деле не был замечен никем с 2005 года. Исследователи опасались, что он вымер, пишет The New York Times.

Чан Сокхенг, который проработал почти 30 лет в Управлении рыболовства в Камбодже, в 2020 году получил звонок, на который надеялся: рыбак на севере Камбоджи поймал рыбу с гладкой серебристой спиной, желтой полосой поперек глаза и ярко выраженной изогнутой челюстью. Рыба была продана торговцам во Вьетнаме, но другие рыбаки в той же части страны сообщили о своих собственных наблюдениях в 2022 и 2023 годах. Сокхенг сумел собрать этих двух животных для изучения, которые были обнаружены дальше вниз по течению в водоразделе Меконга. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Biological Conservation, на основе работы Сокхенга, в которой было объявлено о повторном открытии вида.

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"Это была его мечта увидеть эту рыбу, и его мечта сбылась", - заявил Зеб Хоган, водный эколог из Университета Невады в Рино и автор статьи.

По его словам, новость о выживании гигантского карпа Меконга стала "призывом к действию" для сообщества по сохранению рыболовства в Камбодже и Большой Юго-Восточной Азии, чтобы начать усилия по поиску и защите вида. Хенг Конг, директор Института исследований и развития внутреннего рыболовства и автор исследования додавил:

"Мы видели эту рыбу только в полевых путеводителях. Мы хотели бы определить районы, где этот вид все еще присутствует, а затем работать с местными сообществами, чтобы привлечь их активное участие в сохранении".

Всемирный фонд дикой природы оценивает, что 19 процентов из более чем 1100 видов рыб в реке Меконг находятся под угрозой исчезновения.

Если бы гигантский лососевый карп Меконга вымер, он был бы первым из более чем десятка видов мегарыб в реке, весящих более 30 килограммов, которые поддались этой участи. После повторного открытия он теперь считается самой исчезающей рыбой реки.

Отмечается, что поскольку меконгский гигантский лососевый карп считался вымершим, он не был включен в список охраняемых видов в Камбодже и не был широко известен среди рыбаков.

"Большинство камбоджийцев никогда даже не видели и не слышали об этом виде рыб", - сказал Чхут Чхеана, автор исследования и координатор по связям с общественностью Wonders of the Mekong.

После повторного открытия лососевого карпа доктор Конг добавил его в список охраняемых видов страны. Но правовая защита будет эффективной, сказал он, только при поддержке рыболовных общин Камбоджи. Доктор Конг поснил:

"У нас есть закон о рыболовстве, но мы понимаем, что нам нужно наладить хорошее сотрудничество с рыбаками".

Возрождение гигантского меконгского лосося-карпа служит символом "огромного и находящегося под угрозой исчезновения разнообразия пресноводных рыб" реки Меконг в целом и настоятельной необходимости защиты, сказала Мишель Тиме, заместитель директора по пресной воде в WWF-US, которая не участвует в проекте.

Отмечается, что лососевый карп был вновь обнаружен в провинции Стынгтраенг, в главном русле реки Меконг и в одном из ее основных притоков. Эти места находятся южнее, чем те места, где рыба была известна исторически. Его обнаружение в этих местах предполагает, что ареал вида может быть шире, чем ученые считали ранее.

Теперь вопрос в том, является ли Камбоджа "последней надеждой" для этого вида, сказал доктор Хоган, или же лососевый карп, который является мигрирующим, сохраняется в других местах. Ученый считает, что вероятность этого высока.

Он и его коллеги организуют поиск выживших популяций в Камбодже, Лаосе и Таиланде. Их усилия будут включать проведение исследований ДНК окружающей среды для обнаружения доказательств существования вида в образцах воды.

"Мы отправим команды на поиски этой рыбы более серьезно, чем когда-либо прежде. Меня не удивит, если мы найдем рыбу во всех трех странах", - сказал доктор Хоган.

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