Визуально дельфинья "улыбка" не очень похожа на человеческую, но общий принцип примерно тот же.

Дельфины имеют репутацию едва ли не самых умных животных на Земле после людей. Это проявляется в том числе и в их сложном социальном поведении. Новое исследование, опубликованное в журнале iScience, показало, что дельфины умеют "улыбаться" в рамках социального взаимодействия.

Биологи из Университета Пизы (Италия) обнаружили, что дельфины-афалины используют мимику, похожую на улыбку, чтобы показать другим свое желание немного поиграть вместе.

Дельфины любят играть, выпрыгивая из воды, катаясь на волнах, играя с вещами в воде, гоняясь друг за другом и имитируя драку. Приглашением к этим играм может выступать открытый рот, что ученые считают аналогом человеческой улыбки. Другие члены группы часто отвечают аналогичной "мимикой".

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"Мы обнаружили наличие выразительного лица, открытого рта, у афалинов, и мы показали, что дельфины также способны отражать выражение лица других. Сигналы открытого рта и быстрая мимика неоднократно появляются в генеалогическом древе млекопитающих, что свидетельствует о том, что визуальная коммуникация сыграла решающую роль в формировании сложных социальных взаимодействий не только у дельфинов, но и у многих видов", - рассказала изданию Interesting Engineering старший автор исследования, эволюционный биолог Элизабетта Палаги.

Ученые также обнаружили интересную закономерность. Хотя дельфины охотно контактируют с людьми, они использовали "улыбку" только в общении друг с другом, а с людьми - нет. Когда дельфин находится в одиночестве, он также не "улыбается".

Исследователи зафиксировали 1288 "улыбок", когда дельфины играли вместе, и только одну, когда дельфин играл сам.

"Жест открытого рта, вероятно, развился из кусания, нарушая последовательность кусания, чтобы оставить только "намерение укусить" без контакта. Расслабленный открытый рот, который можно увидеть у социальных плотоядных животных, играющие лица обезьян и даже человеческий смех, является универсальным признаком игривости, помогая животным - и нам - показывать веселье и избегать конфликтов", - сказала Палаги.

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