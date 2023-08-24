Ее очистили почти от всех изотопов, за исключением трития.

Япония начала сбрасывать очищенную воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в Тихий океан. Она годами хранилась в более чем 1000 резервуарах.

Как пишет IFLScience, план сброса воды разработала Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO). Документ был одобрен ООН, МАГАТЭ и различными независимыми учеными.

Однако некоторые экологи опасаются, что отдельные радиоактивные элементы все еще могут оставаться в воде. В связи с этим ученые решили рассказать больше деталей.

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Основная проблема заключается в том, что очищенная вода может содержать вредные изотопы, которые потенциально опасны для людей и экосистем. По данным ученых, после фильтрации, удалось почти полностью убрать из жидкости эти вредные изотопы, за исключением следов трития. Это изотоп водорода, который чрезвычайно трудно полностью отделить от воды. Однако он настолько растворен в воде, что его уровень даже ниже нормативных пределов ВОЗ.

По словам ученых, тритий считается относительно безвредным для человека, поскольку его радиоактивность не может проникать через нашу кожу. Кроме того, японское правительство следит за ситуацией и, если будут обнаружены какие-либо необычно высокие концентрации радиоактивного материала, то сброс воды сразу же прекратят.

По словам исследователей, фильтрация удалила или растворила радиоактивные изотопы настолько, что воду Фукусимы можно было бы даже считать безопасной для питья. Проблема лишь в том, что это морская вода, которая имеет большое содержание соли.

Авария на Фукусиме и слив радиационной воды

11 марта 2011 года в Японии произошло мощное землетрясение, вызвавшее цунами. "Двойное" стихийное бедствие вывело из строя систему охлаждения электростанции, что вызвало ряд взрывов и большую утечку радиации.

В апреле 2021 года правительство Японии одобрило сброс более 1 млн тонн облученной воды с АЭС после очистки в океан. В Токио сброс воды назвали безопасным.

Этот процесс стартовал сегодня, 24 августа 2023 года. В рамках первой партии планируется слить в океан 7800 тонн воды в течение 17 дней.

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