С момента аварии на станции в 2011 году накопилось около 1,3 миллиона тонн воды.

Японская компания Tokyo Electric Power Co (TepCo) начала сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции "Фукусима-1" в Тихий океан.

Как сообщает телеканал NHK, в рамках первой партии планируется слить в океан 7800 тонн воды в течение 17 дней. После того, как Япония начала сброс воды, Китай объявил, что полностью приостанавливает поставки японских морепродуктов "для защиты здоровья китайских потребителей".

Вода использовалась для охлаждения остановленных ядерных реакторов станции, из которых выделяется остаточное тепло. С момента аварии на станции в 2011 году накопилось около 1,3 миллиона тонн воды, резервуары переполнены.

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Авария на Фукусиме и слив радиационной воды

11 марта 2011 года на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение, которое спровоцировало цунами. Стена воды накрыла атомную электростанцию "Фукусима-1". В результате стихийного бедствия из строя вышла система охлаждения электростанции, что повлекло ряд взрывов и большую утечку радиации. Аварию на "Фукусиме-1" считают крупнейшим атомным инцидентом со времен катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В апреле 2021 года правительство Японии одобрило сброс более 1 млн тонн облученной воды с объекта после очистки в океан. Министерство иностранных дел Японии заявило в июле, что регулирующие органы сочли безопасным спуск воды, которая будет очищена от большинства радиоактивных изотопов.

Япония заявила, что сброс воды безопасен. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), орган ООН по наблюдению за ядерной деятельностью, одобрило этот план в июле 2023 года, заявив, что он соответствует международным стандартам и что его воздействие на людей и окружающую среду будет "незначительным".

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