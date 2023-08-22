Слив воды начнется 24 августа. Первая партия воды составит 7800 кубометров и будет сливаться в течение 17 дней.

Япония сольет в океан более 1 миллиона тонн очищенной радиоактивной воды с разрушенной атомной электростанции Фукусима.

Как сообщает Reuters, слив воны начнется 24 августа. Первая партия воды составит 7800 кубометров и будет сливаться в течение 17 дней. Как говорится в материиле, вода будет содержать около 190 беккерелей трития на литр, что ниже установленного Всемирной организацией здравоохранения предела для питья в 10 000 беккерелей на литр. Беккерель – это единица радиоактивности.

Япония заявила, что сброс воды безопасен. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), орган ООН по наблюдению за ядерной деятельностью, одобрило этот план в июле, заявив, что он соответствует международным стандартам и что его воздействие на людей и окружающую среду будет "незначительным".

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Япония заявляет, что вода будет фильтроваться для удаления большинства радиоактивных элементов, за исключением трития, изотопа водорода, который трудно отделить от воды. Очищенная вода будет разбавлена до содержания трития значительно ниже утвержденных уровней перед сбросом в Тихий океан.

Вода использовалась для охлаждения топливных стержней Фукусима после того, как они расплавились в результате аварии, вызванной огромным цунами в 2011 году, обрушившимся на восточное побережье Японии.

Первые результаты анализа морской воды после сброса могут быть доступны в начале сентября. Япония также проведет испытания рыбы в водах вблизи завода и опубликует результаты испытаний на веб-сайте министерства сельского хозяйства.

Реакция общественности на слив воды

Около 56% респондентов опроса, проведенного японской телекомпанией FNN в минувшие выходные, заявили, что поддерживают слив воды, а 37% — против.

Несмотря на заверения, некоторые соседние страны выразили скептицизм по поводу безопасности этого плана, при этом Пекин выступил в качестве главного критика. Представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил, что Япония проявила эгоизм и высокомерие и не провела в полной мере консультации с международным сообществом по поводу сброса воды.

Китай запрещает импорт морепродуктов из 10 префектур Японии, включая Фукусиму и столицу Токио.

Южнокорейские активисты также выступают против этого плана, хотя Сеул на основе собственного исследования пришел к выводу, что сброс воды соответствует международным стандартам. Кроме того, идея слива вооды столкнулась с критикой со стороны местных рыболовецких групп.

Авария на Фукусиме

11 марта 2011 года на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение. Оно спровоцировало цунами, высота волны которого местами достигала 20 метров. Стена воды накрыла целые города и деревни, а также расположенную на японском побережье атомную электростанцию "Фукусима-1".

В результате стихийного бедствия из строя вышла система охлаждения электростанции, что повлекло ряд взрывов и большую утечку радиации. Власти Японии эвакуировали население из 20-километровой зоны вокруг АЭС.

Аварию на "Фукусиме-1" считают крупнейшим атомным инцидентом со времен катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Электрокомпания Tokyo Electric (TEPCO) в 2019 году предложила сбросить радиоактивную воду из разрушенной атомной электростанции Фукусима в Тихий океан так как 2022 году для хранения воды не хватит места.

В апреле 2021 года правительство Японии одобрило сброс более 1 млн тонн облученной воды с объекта после очистки в океан. Министерство иностранных дел Японии заявило в июле, что регулирующие органы сочли безопасным спуск воды, которая будет очищена от большинства радиоактивных изотопов. Но все же в воде останутся следы трития, изотопа водорода, который трудно отделить.

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