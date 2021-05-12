Свойства новой экзопланеты делают ее интересной целью для определения характеристик атмосферы, чтобы сравнить его с другими суб-Нептунами.

Группа астрономов обнаружила новую экзопланету, которая вращается вокруг карликовой звезды класса M.

Недавно обнаруженная экзопланета (планета вне Солнечной системы, - УНИАН) TOI-269 b почти в три раза больше Земли, считают эксперты из Университета Гренобль во Франции, передает НВ.

Спутник NASA для исследования транзитных экзопланет (TESS) проводит исследование около 200 тысяч ярчайших звезд около Солнца. На данный момент было идентифицировано около 2700 кандидатов в экзопланеты (так называемые объекты TESS или TOI), 125 из которых уже подтверждены.

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Звезда TOI-269 (также известная как TIC 220479565) - карлик класса M. Она расположена примерно в 186 световых годах от Земли (1 световой год равен примерно 9,5 триллионов километров, - УНИАН). Она имеет спектральный класс M2V, радиус около 0,4 радиуса Солнца и массу около 0,39 массы Солнца. Эффективная температура звезды оценивается примерно в 3500 градусов по Кельвину, а ее металличность (относительная концентрация элементов тяжелее водорода и гелия, - УНИАН) составляет около -0,29.

TESS наблюдал за системой TOI-269 в период с сентября 2018 года по июль 2019 года, в результате чего на ее кривой блеска (функция изменения блеска астрономического объекта во времени, - УНИАН) был идентифицирован транзитный сигнал.

Теперь, используя различные наземные телескопы, в том числе ExTrA в обсерватории Ла Силья в Чили, группа астрономов во главе с Марион Койнтепас подтвердила планетарный характер этого сигнала.

"Мы представляем подтверждение нового суб-Нептуна, близкого к переходу между суперземлями и суб-Нептунами, проходящего через свет карлика M2 TOI-269", - отмечают исследователи.

Экзопланета имеет радиус в 2,77 раза больше, чем у Земли, она в 8,8 раз массивнее нашей планеты и обращается вокруг звезды TOI-269 каждые 3,7 дня.

Наблюдения показывают, что экзопланета TOI-269 b находится от родительской звезды TOI-269 на расстоянии примерно в 0,0345 астрономических единиц (1 а.е. равна среднему расстоянию от Земли до Солнца и составляет примерно 149,6 млн км, - УНИАН), а ее равновесная температура, вероятно, составляет 530 градусов по Кельвину (256 градусов по Цельсию).

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Плотность TOI-269 b приблизительно может быть равна 2,28 г / см3, что значительно ниже, чем типичная плотность скалистых планет. Это указывает на наличие летучей оболочки. Такая низкая плотность и другие свойства делают его интересной целью для определения характеристик атмосферы, чтобы сравнить его с другими суб-Нептунами.

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Автор: Александр Топчий