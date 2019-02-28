Девятую планету Солнечной системы могут обнаружить до 2030 года

Скорее всего, неизвестна до сих пор планета в пять раз больше, чем Земля и похожа на те экзопланеты, которые блуждают в космосе без звезды

Ученые утверждают, что нашли большое количество доказательств того, что огромная планета кружит на окраинах Солнечной системы. И если она существует, они смогут обнаружить ее в течение следующих 10 лет.

Исследователи из Калифорнийского института технологий Майк Браун и Константин Батыгин впервые заговорили о существовании девятой планеты три года назад. Они заметили, что космические камни в Поясе Койпера – части Солнечной системы, за Нептуном – двигаются по очень необычной орбите. И логичным объяснением этого было бы существование там массивной планеты, гравитация которой затягивала бы эти объекты на эти странные орбиты, пишет Newsweek.

Читайте такжеАстрономы обнаружили новый самый отдаленный объект Солнечной системы

С тех пор исследователи по всему миру ищут планету и выдвигают гипотезы относительно ее размеров, орбиты и происхождения. Кое-кто предлагал и альтернативные объяснения, допуская, что странные орбиты могут быть вызваны большим кольцом ледяных тел, которое может создать необходимый гравитационное воздействие.

В двух исследованиях Браун и Батыгин привели новые доказательства в поддержку теории о существовании девятой планеты. В одной из них ученые проверили, может ли странная орбита тел в Поясе Койпера быть так называемым «упреждением», то есть продиктованным случайным наблюдением их движения под определенным углом, которое не отражает действительности. Они рассчитали, что вероятность такого ошибочного наблюдения равна одному шансу к пятистам.

В другом исследовании ученые использовать новые компьютерные модели, чтобы рассмотреть эволюцию далеких краев Солнечной системы и вычислить гипотетические физические возможности девятой планеты. Эксперимент показал, что планета меньше и ближе к Солнцу, чем считалось до этого времени. Распространенное предположение диктовало, что девятая планета имеет в 10 раз большую массу, чем Земля. Но Брун и Батыгин обнаружили, что, скорее всего, она только в пять раз массивнее. Также ученые рассчитали, что неизвестная планета вероятно размещена на расстоянии 400 астрономических единиц от Солнца, что равняется 37 миллиардам миль.

Читайте такжеАстрономы показали новые снимки ледяных гигантов Урана и Нептуна

«С массой в пять раз большей, чем у Земли, девятая планета, скорее всего, напоминает типичную внесолнечную суперземлю. Это звено в развитии планет нашей Солнечной системы, которого до этого времени нехватало. В течение прошлого десятилетия наблюдения за внесолнечными планетами обнаружили, что похожего размера планеты довольно часто вращаются вокруг звезд того же типа, что и наше Солнце», - пояснил Батыгин.

По мнению профессора физики Мичиганского университета Фреда Адамса, если девятая планета существует, ученые смогут найти ее до 2030 года. В противном случае они выяснят, почему на самом деле космические тела на окраинах Солнечной системы имеют такую странную орбиту.