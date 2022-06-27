По словам ученых, останки детеныша мамонта пролежали в вечной мерзлоте более 30 тысяч лет.

В Канаде на золотых приисках нашли мумию мамонтенка.

Об этом сообщает Science Alert.

Как сообщается, мамонтенок жил 30 тысяч лет назад, а его мумия прекрасно сохранилась.

Согласно пресс-релизу местного правительства, самка мамонтенка была названа Тр'ондэк Хвэч'ин Нун чо га, что на языке хань переводится как "большой детёныш животного".

Нун чо га - самая полная мумия мамонта, обнаруженная в Северной Америке.

Нун чо га умерла и была заморожена в вечной мерзлоте во время ледникового периода более 30000 лет назад.

Замороженный мамонт был обнаружен геологами после того, как молодой шахтер на золотых приисках Клондайка нашел останки во время раскапывания навоза.

Палеонтологи говорят, что шахтер сделал "самое важное открытие в палеонтологии в Северной Америке".

Как сообщается, у мамонтенка сохранились когти, шкура, шерсть, туловище и даже кишки, наполненные травой.

Напомним, ранее ученые заявили об открытии гигантской бактерии. Она длиной с ресницу и не похожа ни на что, что мы видели ранее.

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