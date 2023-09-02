Падение метеорита видели жители сразу нескольких провинций.

В Турции упал метеорит. Это произошло на юго-востоке страны.

Как пишет турецкое издание NTV, падение метеорита можно было увидеть из Малатьи, Эрзурума, Элязыга, Газиантепа и окрестных провинций.

Отмечается, что метеорит упал около 20:15 в субботу, 21 сентября. В момент падения сияние метеора осветило ночные улицы. Эти моменты удалось снять на мобильные телефоны и видеорегистраторы.

"В момент падения метеорит разлетелся на части, и небо засияло синим светом", – пишет издание.

Падение метеоритов: другие новости

В мае 2023 года в США метеорит рухнул на жилой дом. Он пробил крышу здания и упал в спальне. Произошло это в городе Хоупвелл (штат Нью-Джерси).

В ноябре 2022 года в Канаде камеры зафиксировали падение метеорита. Оно сопровождалось мощным взрывом и вспышкой.

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