Метеорит пробил крышу, сделав две дыры в потолке и помял пол в спальне.

В американском городке Хоупвелл штата Нью-Джерси метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет пробил крышу жилого дома, сообщает Space со ссылкой на отчет ученых 11 мая.

По словам ученых, с первого взгляда было понятно, что на дом рухнуло так называемый каменистый хондрит (примитивные горные породы, составляющие 85% метеоритов, встречающихся на Земле).

Правда, большинство таких случаев ранее фиксировали в Антарктиде.

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Упавший на дом в Нью-Джерси метеорит был размером всего 15х10 см и весил 0,9 кг. Он пробил крышу, сделав две дыры в потолке и помял пол в спальне. Когда его пытались взять в руки - "тело" было еще теплым.

В доме провели чистку, чтобы избавиться от радиоактивных веществ, оставленных метеоритом. Сам камень передали ученым для его осмотра.

Ученые подтвердили, что это хорошо сохранившийся метеорит и ему около 4,6 миллиарда лет - то есть, отмечают специалисты, он существовал с самого начала создания нашей Солнечной системы.

Верхний слой метеорита частично сгорел в земной атмосфере, из-за чего на камне образовалась темная корка в несколько милиметров.

Падение метеоритов - последние новости

13 мая 2023 года британские астрономы сообщили, что зафиксировали крупнейший в истории космический взрыв, который был вдесятеро ярче, чем вспышка любой сверхновой. Взрыв произошел на расстоянии 8 мдрд световых лет. Он, как предполагают ученые, стал результатом поглощения гигантского облака газа сверхмассивной черной дырой.

19 апреля на Киев упал метеор. Видимое падение метеора над Киевом длилось 5 секунд, а само космическое тело было диаметром около полуметра.

Впервые болид наблюдался на высоте 98 км над Великой Дымеркой. Затем он прошел прямо над Киевом на высоте около 80 км и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 км/с.

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