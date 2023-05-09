Космический камень пробил крышу дома и приземлился в спальне.

В США метеорит упал на жилой дом. Камень из космоса пробил крышу здания и приземлился в одной из спален. Об этом сообщает CBS.

Как сообщается, инцидент произошел в городке Хоупвелл, штат Нью-Джерси.

Власти заявили, что размер метеорита составляет около 4 на 6 дюймов (10 на 15 сантиметров - УНИАН). По словам полиции, он имеет продолговатую форму и выглядит металлическим.

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Во время инцидента в комнате никто не находился. Позже было установлено, что метеорит пробил крышу, ударился об пол, отскочил и вновь ударился об потолок. Хозяйка дома нашла его в углу комнаты.

"Я дотронулась до этой штуки, потому что подумала, что это случайный камень, но он был теплым", - рассказала женщина.

Деррик Питтс, главный астроном Института Франклина, заявил, что возраст этого метеорита может быть от четырех до пяти миллиардов лет. Возможно, он остался от зарождения Солнечной системы.

Полиция заявила, что возможный метеорит может быть связан с текущим метеорным потоком под названием Эта Аквариды. Инцидент расследуется.

Вспышка в небе над Киевом - что известно

19 апреля во время воздушной тревоги в небе над Киевом и Киевской областью заметили яркую вспышку. Позже стало известно, это было падение метеора.

Специалисты подсчитали, что космическое тело было диаметром около полуметра, а его масса составляла 200-300 кг.

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