Компания Apple в новом поколении смартфона iPhone реализует режим дисплея always on.
Как сообщает Bloomberg в рассылке Power On, по информации редактора издания Марка Гурмана, iPhone 13 вслед за "умными" часами Apple Watch Series 5, показанными в 2019 году, получит режим всегда включенного экрана (дисплей always on), что позволит пользователям узнавать время, погоду и получать ряд уведомлений от приложений без необходимости разблокировать смартфон.
Инсайдер отмечает, что новый iPhone получит более производительный процессор A15 и переработанный дисплей. Помимо режима always on экран будет отличаться увеличенной частотой обновления 120 Гц за счет технологии ProMotion и уменьшенной "челкой" за счет более компактной конструкции фронтальной камеры.
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Ожидается, что больший по объему, чем в iPhone 12, аккумулятор и оптимизированное энергопотребление увеличат время работы смартфона без подзарядки.
Премьера нового iPhone 13 должна состояться осенью. Точная дата выхода смартфона пока не названа, передает kommersant.
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