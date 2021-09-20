Это скопление расположено в созвездии Змееносец, о котором упоминал древнегреческий астроном Птолемей еще во втором столетии.

Телескоп Hubble сделал фото шарообразного звездного скопления в созвездии Змееносец.

Как сообщается на сайте обсерватории, скопление имеет название ESO 520-21 (также известное как Palomar 6). Его снимки были сделаны с помощью широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3) и усовершенствованной камерой для наблюдений (ACS).

Это густое скопление звезд находится неподалеку от центра Млечного Пути, где межзвездный газ и пыль поглощают звездный свет и делают наблюдения более сложными.

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Такое поглощение межзвездным веществом влияет на некоторые длины волн света больше, чем на другие, изменяя цвета астрономических объектов и заставляя их выглядеть краснее, чем они есть на самом деле. Астрономы называют этот процесс "покраснением". Это затрудняет определение свойств шаровидных скоплений, расположенных вблизи центра Галактики, в том числе и ESO 520-21.

Отмечается, что созвездие Змееносец было одним из 48 созвездий, которые упоминаются в трудах древнегреческого астронома Птолемея, жившего в римской провинции Египет и работавшего в Александрии во втором веке. Все они принадлежат к 88 созвездиям, официально признанным на сегодня Международным астрономическим союзом.

Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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Автор: Александр Топчий