Новые наблюдения за галактикой были сделаны после чрезвычайно редкого астрономического события - двойной сверхновой.

Телескоп Hubble сделал фото элегантной спиральной галактики NGC 6984, напоминающей космический фейерверк из-за большого количества звезд.

Как сообщается на сайте обсерватории, этот космический объект расположен в созвездии Индеец примерно в 200 миллионах световых лет от Земли (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

Галактика NGC 6984 уже попадала в поле зрения телескопа Хаббл в 2013 году. Ее размашистые спиральные рукава пронизаны тонким узором темных полос газа и пыли, и усеяны яркими звездами и светящимися областями звездообразования.

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Новые наблюдения за этой галактикой были сделаны после чрезвычайно редкого астрономического события - двойной сверхновой (звезда, которая внезапно увеличивает количество излучаемой энергии в миллиарды раз, и является результатом катаклизмического процесса, возникающего в конце эволюции некоторых звезд, - УНИАН). Эти события являются мощными, но редкими и мимолетными - одна сверхновая может на короткое время затмить галактику-хозяина.

Открытие двух сверхновых в фактически одинаковом времени и в одном месте (в астрономических отношениях) вызвало предположение астрономов о том, что две сверхновые определенным образом физически связаны между собой. Наблюдая за галактикой в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3) телескопа Hubble астрономы пытались получше рассмотреть место расположения двух сверхновых. Ученые надеются, что это позволит им узнать, действительно ли два взрыва сверхновых были связаны. Их результаты могут дать астрономам важные сведения о жизни двойных звезд.

Отметим, что галактику NGC 6984 открыл британский ученый Джон Гершель, который впервые наблюдал за объектом в 1834 году. Гершель составил "Общий каталог туманностей", в котором вместил данные об открытых им галактиках. На основе этого труда уже после смерти Гершеля был издан "Новый общий каталог". В 1826 году он награжден золотой медалью королевского астрономического общества.

Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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Автор: Александр Топчий