Вспышка звездообразования в галактике NGC 4666 вызывает необычную форму экстремальной галактической погоды, известную как "суперветер"

Телескоп Hubble сделал фото величественной спиральной галактики NGC 4666, которая сейчас переживает особенно интенсивный период формирования звезд.

Как сообщается на сайте обсерватории, галактика расположена в созвездии Дева на расстоянии 80 миллионах световых лет от Земли (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

Астрономы называют галактики, которые образуют звезды аномально быстро, галактиками со вспышкой звездообразования (starburst galaxies). Считается, что вспышка звезд в NGC 4666 обусловлена гравитационным взаимодействием с ее непокорными соседями - включая галактику NGC 4668 и карликовую галактику.

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Такая вспышка звездообразования в галактике NGC 4666 вызывает необычную форму экстремальной галактической погоды, известную как "суперветер" - перемещение гигантского количества газа из центра галактики в космос.

"Суперветер" является результатом влияния движущих ветров от массивных звезд с коротким периодом жизни, образовавшихся во время вспышки звездообразования в NGC 4666, а также чрезвычайно энергичных взрывов сверхновой (звезда, которая внезапно увеличивает количество излучаемой энергии в миллиарды раз, и является результатом катаклизмического процесса, возникающего в конце эволюции некоторых звезд, - УНИАН).

"Два таких взрыва сверхновых были замечены в галактике NGC 4666 за последнее десятилетие - один в 2014 году, а другой в 2019 году. Недавно было определено, что звезда, которая стала сверхновой в 2019 году, в 19 раз больше нашего Солнца", - рассказали в ESA.

Астрономы отмечают, что на пике сверхновые часто являются самым ярким источником света в своих галактиках, сияя настолько ярко, что их можно увидеть четко во всей Вселенной.

"Сверхновая 2014 года в NGC 4666 все еще активна на показанном фото, но через 900 дней после своего пика сверхновая погасла и выглядит как еще одна звезда в этой галактике", - рассказали ученые.

Несмотря на то, что поток перегретого газа, исходящий из NGC 4666, действительно огромный по своим масштабам - на десятки тысяч световых лет - он невидим на показанном фото. Благодаря чрезвычайно высокой температуре суперветра он выделяется как шлейф, светящийся в рентгеновских или радионаблюдениях, но не отображается на видимых длинах волн, которые ловит широкоугольная камера Wide Field Camera 3 (WFC3) телескопа Hubble.

Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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Автор: Александр Топчий