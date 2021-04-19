Ранее в Раде называли совсем другую сумму контракта с американской компанией.

Конечная стоимость сделки Украины с компанией SpaceX по доставке на орбиту украинского спутника "Січ 2-30 (2-1)" составила 1,99 миллиона долларов.

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Об этом сообщила нардеп от СН Ольга Василевская, ссылаясь на председателя Госкосмоса Владимира Тафтая. Аппарат планируют запустить до конца 2021 года.

Депутат вспомнила о печальной судьбе другой украинской космической разработки – спутника «Либідь», который хранится в полуготовом состоянии на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске.

Отметим, еще в марте в комитете ВР по вопросам экономического развития заявляли, что цена контракта со SpaceX составляет 1 миллион долларов.

Украинский спутник ДЗЗ "Січ 2-30 (2-1)": что известно

Спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) нужны для наблюдения за поверхностью планеты с помощью различной аппаратуры. Полученные данные обычно используют для исследования природных ресурсов Земли и решения метеорологических вопросов.

В декабре 2012 года Украина потеряла связь со своим малогабаритным космическим аппаратом ДЗЗ «Січ-2». Его следующая модификация — «Січ-2-1» уже не первый год разрабатывается в рамках общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины.

В начале февраля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил вывести на земную орбиту украинский спутник "Січ 2-30" (бывший 2-1) до конца 2021 года — года тридцатилетия независимости страны.

Впоследствии стало известно, что для запуска Украина выбрала основанную Илоном Маском американскую компанию SpaceX.

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Автор: Дмитрий Захаров