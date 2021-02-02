Собственные спутники позволят сэкономить бюджетные средства, затрачиваемые на покупку спутниковых услуг за рубежом.

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание вывести на земную орбиту спутник "Січ 2-30 (2-1)" до конца 2021 года - года 30-летия независимости страны.

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Об этом в Facebook рассказал вице-премьер-министр Олег Уруский, который провел в стенах правительства совещание с представителями индустрии спутниковых услуг. Участники заслушали проекты по созданию группировки спутников от Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени И. Сикорского" и ГП "КБ"Южное".

"Акцентировал внимание на ускорении выполнения задачи Президента Украины Владимира Зеленского по выводу на околоземную орбиту космического аппарата дистанционного зондирования Земли" Січ 2-30 (2-1)". Подчеркнул, что мы должны осуществить все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021 года, года 30-летия Независимости Украины. И это вполне реально при условии максимально эффективной работы и является насущной необходимостью», - отметил Уруский.

Вице-премьер подчеркнул, что наличие подобных космических аппаратов не только будет способствовать решению ряда задач для экономики и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства. Сейчас государство вынуждено покупать спутниковые услуги за рубежом.

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Автор: Дмитрий Захаров